CAMION

Date, orari e Paesi interessati dalle restrizioni per camion in Europa

Tra il 2 e il 4 giugno scatteranno i primi divieti mezzi pesanti del mese in diversi Paesi europei. Le limitazioni riguarderanno Italia, Austria, Germania, Croazia, Polonia e Lussemburgo e interesseranno alcune delle principali rotte del trasporto merci internazionale.

Le festività previste nei primi giorni del mese porteranno infatti all’applicazione di restrizioni alla circolazione dei camion lungo diversi corridoi europei, a partire dall’asse del Brennero.

Divieti mezzi pesanti: le prime limitazioni in Italia e Austria

Per il 2 giugno in Italia in occasione della Festa della Repubblica. I camion oltre le 7,5 tonnellate non potranno circolare dalle 7 alle 22.

Nello stesso giorno entreranno in vigore restrizioni anche in Austria sulle autostrade A12 Inntal e A13 Brennero. Il provvedimento riguarda i veicoli diretti verso l’Italia o verso destinazioni raggiungibili attraverso il territorio italiano.

Per le imprese che operano sui collegamenti internazionali, il Brennero sarà uno dei punti da monitorare con maggiore attenzione già all’inizio del mese.

Le restrizioni del 3 giugno

Le limitazioni proseguiranno il giorno successivo in Austria, dove il divieto interesserà le autostrade A12, A13 e A14 in direzione del confine italiano.

Il 3 giugno saranno interessati anche altri Paesi europei. In Croazia divieti per i camion oltre le 7,5 tonnellate. Stop ai veicoli con rimorchio superiori a 14 metri. In Polonia il divieto sarà applicato ai mezzi oltre le 12 tonnellate, mentre in Lussemburgo saranno previste limitazioni per il traffico diretto verso la Germania.

Divieti mezzi pesanti per il Corpus Domini

Il 4 giugno concentra il maggior numero di restrizioni a livello europeo. Divieti mezzi pesanti in Austria, Germania, Croazia, Polonia e Lussemburgo.

In Germania il provvedimento interesserà Baden-Württemberg, Baviera, Assia, Renania Settentrionale-Vestfalia, Renania-Palatinato e Saarland. In Austria le limitazioni resteranno attive per l’intera giornata fino alle 22.

La contemporanea presenza di restrizioni in più Paesi potrebbe incidere sui tempi di percorrenza lungo alcune delle principali direttrici del traffico merci tra Europa centrale e Italia.

Le altre date del calendario

Il calendario dei divieti mezzi pesanti proseguirà il 22 giugno in Croazia, in occasione della Giornata della lotta antifascista.

Il 25 giugno sarà invece la Slovenia ad applicare limitazioni alla circolazione per i veicoli e i complessi di veicoli con massa superiore a 7,5 tonnellate in occasione della Festa dell’Indipendenza.

Si tratta di provvedimenti consolidati che ogni anno incidono sulla programmazione delle attività di trasporto nei rispettivi Paesi.

Divieti mezzi pesanti estivi in Polonia

Dal 26 giugno entreranno inoltre in vigore i divieti mezzi pesanti estivi previsti dalla normativa polacca.

I camion oltre le 12 tonnellate non potranno circolare il venerdì dalle 18 alle 22, il sabato dalle 8 alle 14 e la domenica dalle 8 alle 22. Le limitazioni accompagneranno l’intera stagione estiva e sono finalizzate a favorire la mobilità nei periodi di maggiore traffico.

Per le aziende di autotrasporto, la prima settimana di giugno sarà quella che richiederà la maggiore attenzione nella pianificazione dei viaggi. La presenza contemporanea di restrizioni in più Stati rende infatti più complessa l’organizzazione dei transiti lungo i principali corridoi europei.

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