CAMION

Fermi i camion oltre 7,5 t in numerose zone e possibili blocchi totali

I divieti mezzi pesanti in Francia a causa della neve restano estesi su gran parte del territorio nazionale, con forti ripercussioni sull’autotrasporto e sulla circolazione dei camion.

Le persistenti nevicate e le condizioni invernali stanno infatti imponendo restrizioni severe al traffico merci, in particolare per i mezzi pesanti oltre le 7,5 tonnellate.

La situazione è aggiornata a martedì 6 gennaio 2026 ed è soggetta a rapidi cambiamenti in base all’evoluzione meteo.

Divieti mezzi pesanti oltre 7,5 tonnellate: zone interessate

È attualmente in vigore un divieto generale di circolazione per i mezzi pesanti con massa massima autorizzata superiore a 7,5 tonnellate su tutta la rete stradale nazionale di numerosi dipartimenti della Francia.

I dipartimenti coinvolti sono: Calvados, Côtes-d’Armor, Eure, Eure-et-Loir, Finistère, Ille-et-Vilaine, Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Manche, Mayenne, Morbihan, Orne, Sarthe, Seine-Maritime e Vendée.

Nei territori interessati dai divieti mezzi pesanti, i camion sono obbligati a fermarsi nelle aree di parcheggio e accoglienza designate. Il provvedimento resta valido fino a nuovo avviso, in funzione delle condizioni di sicurezza della rete stradale.

Revoca dei divieti su alcune autostrade della Somme

Nel dipartimento della Somme, alcuni divieti temporanei di circolazione sono stati revocati martedì 6 gennaio 2026 alle ore 10:00.

La circolazione dei camion è tornata consentita:

sull’autostrada A28 , in direzione nord-sud tra Abbeville e Blangy-sur-Bresles;

, in direzione nord-sud tra Abbeville e Blangy-sur-Bresles; sull’autostrada A29, in direzione est-ovest tra Amiens e Aumale.

Questa revoca riguarda esclusivamente le tratte indicate e non modifica i divieti mezzi pesanti ancora in vigore negli altri dipartimenti colpiti dalla neve.

Restrizioni aggiuntive nel nord della Francia

Oltre ai divieti totali, nel nord della Francia restano operative limitazioni specifiche alla circolazione dei mezzi pesanti. Nei dipartimenti di Aisne, Nord, Oise, Pas-de-Calais e Somme si applicano divieto di sorpasso e limite di velocità di 80 km/h per tutti i veicoli con massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate.

Queste misure mirano a ridurre il rischio di incidenti in presenza di neve e ghiaccio.

Rischio stop totale per i mezzi pesanti in Hauts-de-France

Secondo le previsioni di Météo-France, una nuova perturbazione nevosa è attesa tra la notte del 6 e il 7 gennaio 2026 nella regione degli Hauts-de-France e nelle aree limitrofe.

Le autorità stanno valutando l’introduzione di un divieto totale di circolazione per i mezzi pesanti, valido su tutte le strade e autostrade regionali, senza possibilità di deviazioni. I trasportatori sono invitati a tenerne conto nella pianificazione dei viaggi.

Informazioni ufficiali sui divieti mezzi pesanti in Francia

Per seguire l’evoluzione dei divieti mezzi pesanti in Francia e verificare in tempo reale restrizioni, riaperture e condizioni di traffico, il riferimento ufficiale è Bison Futé, la piattaforma nazionale francese dedicata alla viabilità.

I divieti mezzi pesanti per neve in Francia confermano come le condizioni invernali possano incidere in modo significativo sull’autotrasporto europeo. Monitorare costantemente gli aggiornamenti ufficiali è essenziale per evitare fermi imprevisti, sanzioni e criticità operative lungo le principali direttrici di traffico.

Leggi anche: Divieti circolazione mezzi pesanti 2026: calendario nel decreto del MIT