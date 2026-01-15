CAMION

Date, orari e regole per i camion sopra 7,5 tonnellate

I divieti mezzi pesanti Francia regolano nel 2026 la circolazione dei veicoli adibiti al trasporto merci con massa superiore a 7,5 tonnellate nei fine settimana, nei giorni festivi e in specifiche date stagionali fissate per legge. Si tratta di una disciplina centrale per camionisti e imprese di autotrasporto che operano sul territorio della Francia o lo attraversano lungo i principali corridoi internazionali.

Il quadro normativo di riferimento è definito dal decreto del 26 dicembre 2025, che conferma il divieto generale già in vigore e introduce ulteriori limitazioni alla circolazione dei mezzi pesanti in alcuni periodi dell’anno considerati critici per i flussi di traffico.

Quali veicoli rientrano nei divieti mezzi pesanti Francia

I divieti mezzi pesanti Francia si applicano a tutti i veicoli e ai complessi di veicoli destinati al trasporto di merci su strada con massa massima autorizzata superiore a 7,5 tonnellate. Restano esclusi esclusivamente i veicoli specializzati e i mezzi agricoli individuati dall’ordinanza del 16 aprile 2021.

La norma interessa quindi in modo diretto l’autotrasporto professionale, sia nazionale sia internazionale, compresi i traffici transfrontalieri con l’Italia, la Germania e la Spagna.

Divieto generale di circolazione valido tutto l’anno

Per tutto il 2026 è confermato il divieto generale di circolazione dei mezzi pesanti su tutta la rete stradale francese:

dalle 22:00 del sabato

fino alle 22:00 della domenica e dei giorni festivi

Questo divieto rappresenta la base del sistema dei divieti mezzi pesanti Francia e si applica in modo uniforme sull’intero territorio nazionale.

Divieti mezzi pesanti Francia nel periodo invernale 2026

Oltre al divieto ordinario, il decreto prevede restrizioni supplementari invernali in cinque giornate specifiche del 2026. Nei seguenti sabati:

7 febbraio 2026

14 febbraio 2026

21 febbraio 2026

28 febbraio 2026

7 marzo 2026

la circolazione dei mezzi pesanti è vietata dalle ore 7:00 alle ore 18:00 sulle strade della rete Auvergne-Rhône-Alpes indicate negli allegati ufficiali al provvedimento.

Queste limitazioni interessano un’area strategica per l’autotrasporto internazionale, in particolare per i collegamenti alpini e i principali assi di attraversamento est-ovest.

Divieti mezzi pesanti Francia nel periodo estivo 2026

Nel periodo estivo, caratterizzato da un forte aumento dei flussi turistici, sono previsti divieti mezzi pesanti su scala nazionale nei seguenti sabati:

11 luglio 2026

18 luglio 2026

25 luglio 2026

1 agosto 2026

8 agosto 2026

In tutte queste date la circolazione dei mezzi pesanti è vietata dalle ore 7:00 alle ore 19:00 su tutta la rete stradale della Francia metropolitana, senza distinzioni territoriali.

La particolarità del periodo di Ferragosto

Poiché sabato 15 agosto 2026 coincide con un giorno festivo nazionale, si applica anche il divieto ordinario esteso:

dalle 22:00 di venerdì 14 agosto

fino alle 22:00 di domenica 16 agosto 2026

Fine delle deroghe regionali sperimentali

Nel calendario dei divieti mezzi pesanti Francia 2026 non sono state rinnovate le deroghe sperimentali applicate negli anni precedenti in alcune regioni. Le autorità francesi hanno rilevato un impatto neutro sui flussi di traffico, senza effetti significativi sulla riduzione delle congestioni, motivo per cui il regime torna ad essere pienamente uniforme.

Impatti pratici per camionisti e autotrasporto

Per i camionisti e le aziende di autotrasporto, il rispetto dei divieti mezzi pesanti Francia richiede una pianificazione accurata dei viaggi. È fondamentale tenere conto:

del divieto settimanale fisso,

delle restrizioni stagionali invernali ed estive,

delle limitazioni specifiche nelle aree alpine e sulle principali direttrici internazionali.

Una corretta programmazione consente di evitare sanzioni, fermo dei veicoli e ritardi nella consegna delle merci.

