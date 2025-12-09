CAMION

Ecco il calendario con orari e limitazioni nei principali Paesi europei.

I divieti mezzi pesanti di dicembre 2025 interessano numerosi Paesi europei e coinvolgono autotrasportatori e aziende di logistica in un periodo dell’anno in cui i flussi di merci sono particolarmente intensi.

Durante le festività di Natale e Capodanno le norme diventano più stringenti, perché i governi puntano a garantire sicurezza stradale e minore congestione.

Le limitazioni colpiscono soprattutto i veicoli oltre 7,5 tonnellate, ma in alcuni casi valgono soglie differenti, come in Polonia e Svizzera.

Di seguito il calendario completo, organizzato per data e Paese, per pianificare i trasporti senza rischiare violazioni.

Divieti mezzi pesanti 8 dicembre 2025

L’8 dicembre, festa dell’Immacolata Concezione, introduce le prime restrizioni del mese. In Austria il divieto scatta dalle 00:00 alle 22:00 per combinazioni trattore-rimorchio oltre 3,5 tonnellate e autocarri oltre 7,5 tonnellate. In Italia il fermo riguarda i veicoli oltre 7,5 tonnellate dalle 9:00 alle 22:00.

24 dicembre 2025

La vigilia di Natale comporta divieti significativi. In Croazia le limitazioni valgono dalle 15:00 alle 23:00 per tutti i mezzi oltre 7,5 tonnellate.

In Repubblica Ceca lo stop si applica dalle 13:00 alle 22:00 agli stessi tipi di veicoli. In Francia il divieto entra in vigore dalle 22:00 alle 24:00. In Ungheria nello stesso orario riguarda anche i trattori agricoli con rimorchio.

Per il Lussemburgo i limiti variano: verso la Francia dalle 21:30 alle 24:00, verso la Germania dalle 23:30 alle 24:00. In Slovacchia si applica per l’intera giornata fino alle 22:00.

Divieti mezzi pesanti 25 dicembre 2025

Il giorno di Natale presenta uno dei quadri più restrittivi dell’anno. In Austria, Francia, Germania, Ungheria, Slovacchia e Svizzera, le limitazioni coprono praticamente tutta la giornata, con orari compresi tra 00:00 e 22:00 o 24:00.

In Italia il divieto è valido dalle 9:00 alle 22:00 per veicoli oltre 7,5 tonnellate. In Polonia lo stop vale dalle 8:00 alle 22:00 ma si applica ai mezzi oltre 12 tonnellate.

In Slovenia le restrizioni vanno dalle 8:00 alle 22:00, mentre in Croazia dalle 14:00 alle 23:00. In Lussemburgo verso la Francia il fermo è totale (00:00–24:00) e verso la Germania dura quasi tutta la giornata.

Divieti mezzi pesanti 26 dicembre 2025

Il giorno di Santo Stefano prosegue con ampie restrizioni. Austria, Germania, Ungheria, Slovacchia e Svizzera mantengono gli stessi orari del giorno precedente.

L’Italia applica il divieto dalle 9:00 alle 22:00, mentre Polonia, Slovenia e Croazia confermano i limiti già presenti a Natale, rispettivamente 8:00–22:00, 8:00–22:00 e 14:00–23:00. Il Lussemburgo mantiene il fermo fino alle 21:45.

Divieti mezzi pesanti del 31 dicembre 2025

La vigilia di Capodanno presentano divieti mirati nelle ore serali. In Croazia lo stop va dalle 15:00 alle 23:00, mentre in Francia e Ungheria dalle 22:00 alle 24:00. In Lussemburgo, come nei giorni precedenti, gli orari variano: verso la Francia 21:30–24:00, verso la Germania 23:30–24:00.

1° gennaio 2026

Il primo giorno dell’anno è tradizionalmente uno dei più restrittivi. Austria, Francia, Germania, Ungheria, Slovacchia e Svizzera mantengono limiti dalle 00:00 alle 22:00 o 24:00. Italia applica nuovamente il fermo 9:00–22:00.

La Polonia conferma l’intervallo 8:00–22:00, mentre Croazia e Slovenia applicano restrizioni pomeridiane e diurne. Lussemburgo impone lo stop fino alle 21:45.

2 gennaio 2026

In questa data solo la Slovenia mantiene un’ulteriore restrizione, valida dalle 8:00 alle 22:00 per i mezzi sopra 7,5 tonnellate, chiudendo il periodo festivo europeo dei divieti alla circolazione.

