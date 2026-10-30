CAMION

I divieti mezzi pesanti di novembre 2026 portano nuovi stop sulle strade italiane ed europee. Oltre alle cinque domeniche di fermo in Italia, il calendario si riempie di restrizioni per Ognissanti e altre festività nazionali. Attenzione anche al Brennero: in Austria cambia l’orario del divieto notturno sulla A12.

Divieti mezzi pesanti in Italia: cinque domeniche di stop

In Italia i camion oltre 7,5 tonnellate dovranno fermarsi la domenica. Domenica 1, 8, 15, 22 e 29 novembre. Dalle 9 alle 22. Il divieto riguarda la circolazione fuori dai centri abitati. Salvo le deroghe previste dal calendario ministeriale.

Austria: nuove restrizioni sulla A12 del Brennero

Dal 1° novembre entra in vigore l’orario invernale sulla A12 del Tirolo. Tra Langkampfen e Zirl il divieto notturno scatta dalle 20 alle 5 nei giorni feriali, mentre nelle domeniche e nei festivi opera dalle 23 alle 5.

Restano inoltre i divieti ordinari del fine settimana. Sulla A12, a Kufstein Nord, sono programmate giornate di dosaggio dei camion il 4, 11, 18 e 25 novembre, con possibili rallentamenti.

Germania: stop domenicali e festività regionali

In Germania il divieto per i mezzi interessati vale nelle cinque domeniche di novembre, dalle 00 alle 22. Il 31 ottobre si aggiungono le restrizioni per la Festa della Riforma, applicate in diversi Länder, tra cui Amburgo, Sassonia, Brandeburgo e Turingia.

Divieti mezzi pesanti in Francia: attenzione all’11 novembre

In Francia il blocco scatta il sabato alle 22. Termina la domenica alle 22. Per l’Armistizio, i camion oltre 7,5 tonnellate dovranno fermarsi anche dalle 22 del 10 novembre alle 22 dell’11 novembre.

Svizzera: camion fermi anche di notte

In Svizzera il divieto riguarda già numerosi veicoli sopra le 3,5 tonnellate. La circolazione è vietata tutte le domeniche di novembre, per l’intera giornata. Resta inoltre lo stop notturno quotidiano dalle 22 alle 5, salvo autorizzazioni.

Liechtenstein: divieti tutte le domeniche

Anche nel Liechtenstein sono previste limitazioni la domenica per i mezzi pesanti oltre 3,5 tonnellate. Anche per altre categorie individuate dalla normativa. Il blocco notturno, dalle 22 alle 5, resta in vigore durante tutta la settimana.

Lussemburgo: restrizioni verso Francia e Germania

In Lussemburgo i divieti riguardano soprattutto i camion in transito diretti verso Francia e Germania. Nel fine settimana iniziano rispettivamente il sabato alle 21:30 e alle 23:30.

Un ulteriore stop verso la Francia è previsto dalle 21:30 del 10 novembre fino alle 21:45 dell’11 novembre.

Polonia: due festività da segnare

In Polonia il blocco per i veicoli oltre 12 tonnellate è previsto il 1° novembre dalle 8 alle 22 e l’11 novembre negli stessi orari. Divieti anche nelle rispettive vigilie, il 31 ottobre e il 10 novembre, dalle 18 alle 22.

Repubblica Ceca: stop anche il 17 novembre

In Repubblica Ceca i camion interessati dalle restrizioni non possono circolare sulle principali arterie nelle domeniche di novembre, dalle 13 alle 22. Lo stesso divieto si applica martedì 17 novembre, festività nazionale.

Slovacchia: cinque domeniche con restrizioni

In Slovacchi fermo la domenica. 1, 8, 15, 22 e 29 novembre. Dalle 6 alle 22. Le limitazioni riguardano i camion oltre 7,5 tonnellate sulle principali strade.

Slovenia: divieti per Ognissanti

In Slovenia i mezzi pesanti oltre 7,5 tonnellate sono soggetti a restrizioni dalle 8 alle 22 nelle domeniche e nelle festività previste. Il 31 ottobre, Festa della Riforma, e il 1° novembre, Ognissanti, aprono il calendario dei blocchi.

Ungheria: arriva la deroga invernale

In Ungheria il divieto ordinario è generalmente previsto dalle 22 del sabato alle 22 della domenica. Dal 4 novembre, però, entra in vigore una deroga per i camion Euro 3 e superiori impegnati nel trasporto internazionale, purché rispettino i requisiti previsti.

Croazia: attenzione al 17 e 18 novembre

In Croazia le restrizioni per Ognissanti interessano il 30 e 31 ottobre dalle 15 alle 23 e il 1° novembre dalle 14 alle 23. Nuovi blocchi sono previsti il 17 novembre dalle 15 alle 23 e il 18 novembre dalle 14 alle 23.

I divieti riguardano specifiche strade, soprattutto verso la costa e i porti dei traghetti.

Romania: limitazioni sulla DN1 e sulla DN7

In Romania restano attive alcune restrizioni sulla DN1, tra Otopeni, Ploiești e Brașov. Per la festività di Sant’Andrea sono previsti ulteriori divieti sulla DN7: il 29 novembre dalle 18 alle 22 e il 30 novembre dalle 6 alle 22.

Spagna: controllare le restrizioni regionali

In Spagna non esiste un divieto domenicale nazionale valido indistintamente per tutti i camion. Le limitazioni cambiano in base alle strade, alle date e al tipo di trasporto. Catalogna, Paesi Baschi e Navarra applicano inoltre disposizioni proprie.

Divieti mezzi pesanti novembre 2026: le date da ricordare

Le giornate più delicate per l’autotrasporto internazionale sono 1, 11, 17, 18 e 30 novembre. Prima della partenza è importante verificare le restrizioni sulle singole tratte, i divieti notturni e le deroghe applicabili. Tutti gli orari indicati sono locali.