CAMION

Ecco il calendario dei divieti per festività, estate e lavori: cosa cambia per l’autotrasporto

Nel mese di giugno 2025, le imprese di autotrasporto che operano in ambito europeo dovranno fare i conti con una nuova serie di divieti mezzi pesanti imposti da diversi Paesi.

Le motivazioni sono molteplici, le festività religiose come il Corpus Domini, a ricorrenze nazionali, e l’inizio delle restrizioni stagionali legate all’aumento del traffico turistico. Alcune tratte, come le strade alpine o balcaniche, sono soggette anche a divieti mezzi pesanti eccezionali per motivi infrastrutturali.

Il rispetto dei divieti mezzi pesanti a giugno 2025 è fondamentale non solo per evitare sanzioni, ma anche per preservare l’efficienza delle consegne, ridurre i tempi di sosta e contenere i costi operativi.

Divieti mezzi pesanti in Austria

L’Austria conferma per giugno 2025 diversi giorni con divieti mezzi pesanti. Il 18 giugno 2025 è prevista una giornata di divieto mezzi pesanti dalle ore 00:00 alle ore 22:00, con particolare riferimento alle tratte A12 (Inntal Autobahn) e A13 (Brenner Autobahn).

Si tratta di due arterie importanti per il traffico merci tra Germania e Italia. Il blocco riguarda i camion diretti in Italia o che attraversano il confine austriaco in direzione sud.

Il giorno successivo, giovedì 19 giugno 2025, si celebra il Corpus Domini. Per l’occasione è previsto un divieto di circolazione dei mezzi pesanti dalle 00:00 alle 22:00 su tutto il territorio nazionale. L’obiettivo è garantire la fluidità del traffico privato e ridurre la congestione nei pressi dei valichi.

Ulteriori divieti mezzi pesanti da sabato 7 giugno 2025 fino a sabato 27 settembre 2025. Ogni fine settimana sarà interessato da divieti mezzi pesanti per lavori sul ponte Lueg in Tirolo.

Divieti mezzi pesanti superiori a 7,5 tonnellate ogni sabato dalle 7:00 alle 15:00 su A12, A13 e A14, ovvero le principali vie di transito tra Austria, Italia, Germania e Svizzera. Si tratta di una misura straordinaria pensata per alleggerire il traffico nelle giornate con maggiore afflusso turistico.

Croazia: divieti di circolazione camion

La Croazia, punto di transito strategico per l’autotrasporto verso i Balcani e la Grecia, applicherà una serie di divieti mezzi pesanti oltre alle festività. Il primo sarà martedì 18 giugno 2025, con un blocco alla circolazione dei camion tra le 12:00 e le 23:00. Il giorno seguente, giovedì 19 giugno 2025, i mezzi pesanti non potranno circolare dalle 14:00 alle 23:00 a causa del Corpus Domini.

Un ulteriore divieto di circolazione per i mezzi pesanti è in programma per domenica 22 giugno 2025, in occasione della Giornata del Movimento di Resistenza Antifascista, dalle 14:00 alle 23:00. Tutte queste limitazioni coinvolgono i camion superiori a 7,5 tonnellate e i complessi con lunghezza superiore a 14 metri.

La Croazia introdurrà, inoltre, dal 15 giugno 2025 al 15 settembre 2025 il calendario estivo dei divieti mezzi pesanti. Ogni fine settimana saranno in vigore le seguenti fasce di interdizione: il sabato dalle 4:00 alle 14:00, la domenica: dalle 12:00 alle 23:00

Questi divieti mirano a ridurre i rallentamenti sulle principali arterie costiere e autostradali frequentate dai turisti.

Polonia: divieti mezzi pesanti

In Polonia, i divieti mezzi pesanti saranno in vigore mercoledì 18 giugno 2025, dalle 18:00 alle 22:00, e giovedì 19 giugno 2025, giorno del Corpus Domini, con un divieto dalle 8:00 alle 22:00. Queste restrizioni si applicano ai mezzi superiori a 12 tonnellate e fanno parte delle misure standard per i giorni festivi nazionali.

Da venerdì 27 giugno entreranno in vigore anche i divieti mezzi pesanti estivi, validi su tutto il territorio. Le fasce orarie previste sono: venerdì: dalle 18:00 alle 22:00; sabato: dalle 8:00 alle 14:00; domenica: dalle 8:00 alle 22:00

Il provvedimento è legato all’inizio delle vacanze scolastiche e all’aumento del traffico passeggeri.

Divieti mezzi pesanti in Germania

In Germania, i divieti mezzi pesanti del 19 giugno (Corpus Domini) saranno applicati solo nei Länder in cui la festività è riconosciuta, e non a livello federale. I territori interessati includono: Baviera, Baden-Württemberg, Assia, Renania-Palatinato, Renania Settentrionale-Vestfalia, Saarland, Sassonia, Turingia.

Il divieto sarà in vigore dalle 00:00 alle 22:00 e riguarderà i veicoli di massa superiore a 7,5 tonnellate, nonché i camion con rimorchio. Si tratta di misure ricorrenti che però variano ogni anno in base al calendario festivo.

Divieti mezzi pesanti in Lussemburgo

Il Lussemburgo applicherà i prossimi divieti mezzi pesanti in due momenti specifici: mercoledì 18 giugno, dalle 23:30 a mezzanotte, e giovedì 19 giugno, per il Corpus Domini, con un blocco dalle 00:00 alle 21:45.

In aggiunta, restano attivi i divieti fissi del fine settimana, con particolare attenzione al traffico in uscita verso Francia e Germania, dove le autorità lussemburghesi limitano preventivamente il flusso dei veicoli pesanti.

Divieti camion in Slovenia

La Slovenia introdurrà un divieto mezzi pesanti mercoledì 25 giugno, in occasione della Festa dell’Indipendenza. Il blocco sarà attivo dalle 8:00 alle 22:00 e interesserà tutti i veicoli con massa complessiva superiore a 7,5 tonnellate, su tutto il territorio nazionale. Trattandosi di una festa molto sentita, la circolazione sarà particolarmente controllata.

