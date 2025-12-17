CAMION

Calendario dei divieti mezzi pesanti festività 2025 e 2026 con date e orari ufficiali dei blocchi alla circolazione per camion e mezzi pesanti.

Il calendario dei divieti mezzi pesanti per le festività è un riferimento operativo fondamentale per l’autotrasporto, in particolare nei periodi di Natale, Capodanno ed Epifania, quando il traffico aumenta in modo significativo sulle principali arterie stradali.

Le limitazioni alla circolazione riguardano i veicoli adibiti al trasporto di cose con massa complessiva superiore a 7,5 tonnellate e si applicano alle strade extraurbane.

La corretta conoscenza delle date consente a camionisti e imprese di autotrasporto di pianificare i viaggi evitando sanzioni e ritardi operativi.

Divieti mezzi pesanti: calendario festività dicembre 2025

Nel mese di dicembre 2025, i divieti mezzi pesanti si concentrano soprattutto nelle domeniche e nelle festività nazionali.

Il calendario prevede lo stop alla circolazione per domenica 7 dicembre, lunedì 8 dicembre, domenica 14 dicembre e domenica 21 dicembre. Inoltre, il divieto è attivo anche giovedì 25 dicembre, venerdì 26 dicembre e domenica 28 dicembre.

In tutte queste giornate, i divieti mezzi pesanti sono validi nella fascia oraria compresa tra le 9:00 e le 22:00. Questa sequenza di blocchi rende particolarmente complessa la gestione dei trasporti nella fase finale dell’anno, soprattutto per i camionisti impegnati nelle consegne natalizie.

Divieti camion 2026 tra Capodanno ed Epifania

Il calendario dei divieti mezzi pesanti contiene blocchi della circolazione anche all’inizio del 2026. Il primo stop è previsto per giovedì 1 gennaio, giorno di Capodanno, con divieto dalle 9:00 alle 22:00. La domenica 4 gennaio rientra anch’essa tra le giornate di blocco con lo stesso orario.

Una novità rilevante riguarda il ponte dell’Epifania, con l’introduzione di un divieto mezzi pesanti aggiuntivo nella giornata di lunedì 5 gennaio 2026, valido dalle 16:00 alle 22:00.

Il calendario prosegue poi con il divieto di martedì 6 gennaio, giorno dell’Epifania, seguito dalle domeniche 11, 18 e 25 gennaio, tutte con stop dalle 9:00 alle 22:00.

Calendario divieti mezzi pesanti festività 2025 e 2026

Calendario giorni e orari di divieto di circolazione a dicembre 2025

7 dicembre – domenica – dalle 09:00 alle 22:00

8 dicembre – lunedì – dalle 09:00 alle 22:00

14 dicembre – domenica – dalle 09:00 alle 22:00

21 dicembre – domenica – dalle 09:00 alle 22:00

25 dicembre – giovedì – dalle 09:00 alle 22:00

26 dicembre – venerdì – dalle 09:00 alle 22:00

28 dicembre – domenica – dalle 09:00 alle 22:00

Calendario giorni e orari di divieto di circolazione per gennaio 2026

1 gennaio – giovedì – dalle 09:00 alle 22:00

4 gennaio – domenica – dalle 09:00 alle 22:00

5 gennaio – lunedì – dalle 16:00 alle 22:00

6 gennaio – martedì – dalle 09:00 alle 22:00

11 gennaio – domenica – dalle 09:00 alle 22:00

18 gennaio – domenica – dalle 09:00 alle 22:00

25 gennaio – domenica – dalle 09:00 alle 22:00

Perché usare il calendario dei divieti di circolazione

Il rispetto del calendario dei divieti mezzi pesanti è essenziale non solo per evitare multe e sanzioni, ma anche per garantire una maggiore sicurezza stradale nei periodi di traffico intenso. Le violazioni dei divieti comportano infatti sanzioni economiche, decurtazione dei punti patente e, nei casi più gravi, la sospensione del titolo di guida.

Inoltre, una pianificazione corretta dei trasporti consente alle aziende di autotrasporto di ottimizzare tempi e costi, riducendo le soste forzate e migliorando l’organizzazione delle consegne durante le festività 2025 e 2026.

Leggi anche: Divieti circolazione mezzi pesanti 2026: calendario nel decreto del MIT