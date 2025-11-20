CAMION

Divieti mezzi pesanti Brennero: il Land Tirolo ha pubblicato il calendario completo dei giorni di dosaggio 2026, che definiscono le date in cui sarà bloccato il traffico dei camion sulla A12.

I nuovi divieti di circolazione per i camion si aggiungono ai divieti notturni, ai divieti settoriali e a quelli del fine settimana già previsti lungo l’asse del Brennero.

Divieti mezzi pesanti Brennero, calendario 2026

Il Tirolo ha diffuso l’elenco dei 30 giorni di dosaggio e quindi di divieto mezzi pesanti per il 2026, applicati in direzione sud a Kufstein-Nord, sulla base del modello già utilizzato negli anni precedenti e sviluppato da ASFINAG, che separa traffico turistico, pendolare e pesante.

Giorni di dosaggio 2026:

Gennaio: mercoledì 7

mercoledì 7 Febbraio: lunedì 2, 9, 16, 23

lunedì 2, 9, 16, 23 Marzo: lunedì 2, 9, 16

lunedì 2, 9, 16 Maggio: venerdì 15, martedì 26, mercoledì 27, giovedì 28

venerdì 15, martedì 26, mercoledì 27, giovedì 28 Giugno: lunedì 1, venerdì 5, lunedì 8

lunedì 1, venerdì 5, lunedì 8 Luglio: lunedì 6, 13, 20, 27

lunedì 6, 13, 20, 27 Settembre: lunedì 7, 14, 21, 28

lunedì 7, 14, 21, 28 Ottobre: lunedì 10, martedì 27

lunedì 10, martedì 27 Novembre: mercoledì 4, 11, 18, 25

mercoledì 4, 11, 18, 25 Dicembre: mercoledì 9

La diffusione anticipata del calendario permette agli operatori di programmare l’attività in base ai divieti mezzi pesanti Brennero stabiliti per l’anno.

Come funzionano i giorni di divieto per i mezzi pesanti

I giorni di dosaggio sono parte integrante dei divieti mezzi pesanti e prevedono il contingentamento del numero massimo di camion provenienti dalla Germania e diretti verso l’Italia.

Caratteristiche operative principali:

attivazione dalle 5:00

limite di 300 mezzi pesanti l’ora

applicazione in direzione sud

gestione tramite gli strumenti operativi di ASFINAG

Le conseguenze per l’autotrasporto

Secondo il Tirolo, questa regolazione consente una gestione più ordinata dei picchi di traffico sull’asse del Brennero.

Il Brennero rappresenta un collegamento strategico per il trasporto merci europeo. La pubblicazione del calendario permette agli autotrasportatori di pianificare il transito tenendo conto dei divieti mezzi pesanti Brennero previsti nel 2026.

I giorni di dosaggio dei mezzi pesanti contribuiscono alla gestione dei flussi nelle fasi più impegnative, con effetti diretti sull’organizzazione logistica delle imprese che operano lungo il corridoio alpino.

