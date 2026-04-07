Divieti mezzi pesanti Austria 2026: nuove date in calendario
Date, orari, strade interessate e deroghe per il trasporto internazionale.
I divieti mezzi pesanti in Austria nel 2026 si rafforzano con nuove date e ulteriori limitazioni che interessano il traffico internazionale lungo le principali direttrici europee.
Il Regolamento n. 77/2026, pubblicato il 31 marzo, introduce nuove giornate di divieto per i veicoli oltre le 7,5 tonnellate, integrando le disposizioni già previste dal Regolamento n. 70. Le misure riguardano in particolare i collegamenti tra Italia, Germania e l’Europa centrale.
Divieti mezzi pesanti Austria 2026: calendario e tratte
I nuovi divieti si applicano su base giornaliera e stagionale, con restrizioni mirate lungo le autostrade alpine e le principali strade statali.
Divieti mezzi pesanti verso la Germania
Per i veicoli diretti in Germania o in transito verso tale Paese, i divieti per i camion sono previsti nelle seguenti date:
- 3 aprile 2026: dalle ore 00:00 alle ore 22:00
- 3 ottobre 2026: dalle ore 00:00 alle ore 15:00
Tratte interessate:
- A/13 Brennerautobahn
- A/12 Inntalautobahn
Il divieto riguarda esclusivamente i mezzi con destinazione Germania o che devono attraversare il territorio tedesco.
Divieti mezzi pesanti verso l’Italia
Sono previsti specifici divieti mezzi pesanti anche per i veicoli diretti in Italia o in transito:
- 4 aprile 2026: dalle ore 11:00 alle ore 22:00
- 25 aprile 2026: dalle ore 11:00 alle ore 22:00
- 2 giugno 2026: dalle ore 09:00 alle ore 22:00
Tratte coinvolte:
- A/12 Inntalautobahn
- A/13 Brennerautobahn
Sono esentati dai divieti i veicoli già autorizzati a circolare durante i divieti vigenti in Italia o Germania.
Divieti ai camion nel periodo estivo
Durante i mesi estivi, i divieti vengono estesi per gestire i flussi turistici lungo le principali direttrici alpine.
Periodo: tutti i sabati dal 4 luglio al 29 agosto 2026
Orario: dalle ore 08:00 alle ore 15:00
Strade interessate:
- B 178 Loferer Straße (Lofer – Wörgl)
- B 320 Ennstalstraße (dal km 4,5)
- B 177 Seefelder Straße (intero tratto)
- B 179 Fernpass Straße (Nassereith – Biberwier)
- B 181 Achensee Straße (intero tratto)
- B 182 Brenner Straße (intero tratto)
Divieti mezzi pesanti sull’autostrada A/4
Ulteriori divieti per i camion sono previsti sull’autostrada A/4 Ostautobahn:
Periodo: tutti i sabati dal 4 luglio al 5 settembre 2026
Orario: dalle ore 08:00 alle ore 15:00
Tratto interessato:
- da Schwechat (area aeroporto di Vienna) fino al confine con l’Ungheria a Nickelsdorf
Sono esclusi i trasporti con operazioni di carico e scarico nei distretti di Neusiedl am See, Eisenstadt, Eisenstadt-circondario, Rust, Mattersburg, Bruck an der Leitha, Gänsendorf e Korneuburg.
Deroghe dei divieti ai camion
Le deroghe ai divieti mezzi pesanti restano quelle già previste dalla normativa austriaca, tra cui:
- trasporto combinato strada-rotaia
- trasporti da e verso terminal ferroviari
- veicoli muniti di lettera di vettura ferroviaria
- ulteriori casi autorizzati dalle disposizioni vigenti
Queste eccezioni consentono di garantire la continuità operativa della logistica anche nei periodi soggetti a limitazioni.
Impatto dei divieti mezzi pesanti sul settore trasporti
L’introduzione dei nuovi divieti ai camion nel 2026 comporta effetti rilevanti per gli operatori del settore:
- necessità di pianificazione accurata dei viaggi
- possibili variazioni nei tempi di percorrenza
- maggiore attenzione alla gestione delle soste e dei percorsi alternativi
Una conoscenza puntuale del calendario dei divieti è fondamentale per evitare sanzioni e garantire l’efficienza delle operazioni.
I divieti mezzi pesanti in Austria nel 2026 confermano un orientamento verso una regolamentazione più rigorosa del traffico pesante, soprattutto lungo i principali corridoi europei.
Per le imprese di autotrasporto è essenziale monitorare le nuove disposizioni e adeguare la pianificazione operativa alle restrizioni introdotte.
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