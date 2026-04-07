CAMION

Date, orari, strade interessate e deroghe per il trasporto internazionale.

I divieti mezzi pesanti in Austria nel 2026 si rafforzano con nuove date e ulteriori limitazioni che interessano il traffico internazionale lungo le principali direttrici europee.

Il Regolamento n. 77/2026, pubblicato il 31 marzo, introduce nuove giornate di divieto per i veicoli oltre le 7,5 tonnellate, integrando le disposizioni già previste dal Regolamento n. 70. Le misure riguardano in particolare i collegamenti tra Italia, Germania e l’Europa centrale.

Divieti mezzi pesanti Austria 2026: calendario e tratte

I nuovi divieti si applicano su base giornaliera e stagionale, con restrizioni mirate lungo le autostrade alpine e le principali strade statali.

Divieti mezzi pesanti verso la Germania

Per i veicoli diretti in Germania o in transito verso tale Paese, i divieti per i camion sono previsti nelle seguenti date:

3 aprile 2026: dalle ore 00:00 alle ore 22:00

3 ottobre 2026: dalle ore 00:00 alle ore 15:00

Tratte interessate:

A/13 Brennerautobahn

A/12 Inntalautobahn

Il divieto riguarda esclusivamente i mezzi con destinazione Germania o che devono attraversare il territorio tedesco.

Divieti mezzi pesanti verso l’Italia

Sono previsti specifici divieti mezzi pesanti anche per i veicoli diretti in Italia o in transito:

4 aprile 2026: dalle ore 11:00 alle ore 22:00

25 aprile 2026: dalle ore 11:00 alle ore 22:00

2 giugno 2026: dalle ore 09:00 alle ore 22:00

Tratte coinvolte:

A/12 Inntalautobahn

A/13 Brennerautobahn

Sono esentati dai divieti i veicoli già autorizzati a circolare durante i divieti vigenti in Italia o Germania.

Divieti ai camion nel periodo estivo

Durante i mesi estivi, i divieti vengono estesi per gestire i flussi turistici lungo le principali direttrici alpine.

Periodo: tutti i sabati dal 4 luglio al 29 agosto 2026

Orario: dalle ore 08:00 alle ore 15:00

Strade interessate:

B 178 Loferer Straße (Lofer – Wörgl)

B 320 Ennstalstraße (dal km 4,5)

B 177 Seefelder Straße (intero tratto)

B 179 Fernpass Straße (Nassereith – Biberwier)

B 181 Achensee Straße (intero tratto)

B 182 Brenner Straße (intero tratto)

Divieti mezzi pesanti sull’autostrada A/4

Ulteriori divieti per i camion sono previsti sull’autostrada A/4 Ostautobahn:

Periodo: tutti i sabati dal 4 luglio al 5 settembre 2026

Orario: dalle ore 08:00 alle ore 15:00

Tratto interessato:

da Schwechat (area aeroporto di Vienna) fino al confine con l’Ungheria a Nickelsdorf

Sono esclusi i trasporti con operazioni di carico e scarico nei distretti di Neusiedl am See, Eisenstadt, Eisenstadt-circondario, Rust, Mattersburg, Bruck an der Leitha, Gänsendorf e Korneuburg.

Deroghe dei divieti ai camion

Le deroghe ai divieti mezzi pesanti restano quelle già previste dalla normativa austriaca, tra cui:

trasporto combinato strada-rotaia

trasporti da e verso terminal ferroviari

veicoli muniti di lettera di vettura ferroviaria

ulteriori casi autorizzati dalle disposizioni vigenti

Queste eccezioni consentono di garantire la continuità operativa della logistica anche nei periodi soggetti a limitazioni.

Impatto dei divieti mezzi pesanti sul settore trasporti

L’introduzione dei nuovi divieti ai camion nel 2026 comporta effetti rilevanti per gli operatori del settore:

necessità di pianificazione accurata dei viaggi

possibili variazioni nei tempi di percorrenza

maggiore attenzione alla gestione delle soste e dei percorsi alternativi

Una conoscenza puntuale del calendario dei divieti è fondamentale per evitare sanzioni e garantire l’efficienza delle operazioni.

I divieti mezzi pesanti in Austria nel 2026 confermano un orientamento verso una regolamentazione più rigorosa del traffico pesante, soprattutto lungo i principali corridoi europei.

Per le imprese di autotrasporto è essenziale monitorare le nuove disposizioni e adeguare la pianificazione operativa alle restrizioni introdotte.

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