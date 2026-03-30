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Calendario in Italia e Europa per Pasqua e ponti, con orari e limitazioni aggiornate

Nel mese di aprile 2026, in concomitanza con le festività di Pasqua e i ponti primaverili, entrano in vigore numerosi divieti mezzi pesanti in Italia e in Europa.

Oltre alle consuete limitazioni del fine settimana e ai divieti notturni, molti Stati introducono restrizioni straordinarie durante il periodo di Pasqua, con regole specifiche legate alla massa dei veicoli, alla presenza di rimorchi e, in alcuni casi, alle direttrici di traffico.

Di seguito il calendario completo e aggiornato dei divieti mezzi pesanti aprile 2026.

Divieti mezzi pesanti 2 aprile 2026 – Giovedì Santo

L’Austria introduce limitazioni dalle 7:00 alle 22:00 sulle principali direttrici verso l’Italia: A12 Inntal, A13 del Brennero e A14 Rheintal/Walgau. Il divieto riguarda i veicoli con massa complessiva superiore a 7,5 tonnellate diretti verso il tratto della A13 compreso tra Nößlach e Brenner Nord.

Per il Lussemburgo, lo stop è previsto dalle 23:30 alle 24:00 per il traffico diretto verso la Germania e coinvolge i veicoli oltre 7,5 tonnellate, con o senza rimorchio.

Limitazioni serali anche in Ungheria, dove dalle 22:00 alle 24:00 non possono circolare i mezzi pesanti oltre 7,5 tonnellate.

Divieti mezzi pesanti 3 aprile 2026 – Venerdì Santo

Il Venerdì Santo rappresenta uno dei momenti più critici per i divieti mezzi pesanti in Europa.

La Croazia applica restrizioni dalle 15:00 alle 23:00 per camion e complessi di veicoli oltre 7,5 tonnellate, oltre che per veicoli con rimorchio superiore a 14 metri.

Per la Repubblica Ceca, il blocco è attivo dalle 13:00 alle 22:00 e interessa i mezzi oltre 7,5 tonnellate.

Il Lussemburgo limita la circolazione dalle 0:00 alle 21:45 per il traffico diretto verso la Germania.

Divieto esteso in Germania, dove dalle 0:00 alle 22:00 non possono circolare veicoli oltre 7,5 tonnellate e camion con rimorchio.

La Slovacchia prevede restrizioni dalle 0:00 alle 22:00 per veicoli oltre 7,5 tonnellate e oltre 3,5 tonnellate con rimorchio o semirimorchio. È prevista un’esenzione tra le 00:00 e le 06:00 per i camion impegnati in trasporti internazionali diretti nel Paese.

Per la Slovenia, il blocco è fissato tra le 14:00 e le 22:00 e riguarda i veicoli oltre 7,5 tonnellate.

In Svizzera, il divieto copre l’intera giornata per i mezzi oltre 3,5 tonnellate.

L’Ungheria applica limitazioni dalle 0:00 alle 22:00.

In Italia, lo stop ai veicoli oltre 7,5 tonnellate è previsto dalle 14:00 alle 22:00.

Divieti mezzi pesanti 4 aprile 2026 – Sabato Santo

Per l’Italia, il divieto è attivo dalle 9:00 alle 16:00.

L’Austria introduce restrizioni dalle 15:00 alle 24:00 che interessano sia i trattori con rimorchio oltre 3,5 tonnellate sia i veicoli oltre 7,5 tonnellate, inclusi autoarticolati e macchine operatrici.

La Croazia applica il blocco nella fascia 15:00–23:00.

In Francia, le limitazioni riguardano i veicoli oltre 7,5 tonnellate dalle 22:00 alle 24:00.

Per il Lussemburgo, sono previste due finestre:

21:30–24:00 verso la Francia

23:30–24:00 verso la Germania

La Polonia limita la circolazione dalle 18:00 alle 22:00 per veicoli oltre 12 tonnellate.

L’Ungheria introduce un divieto dalle 22:00 alle 24:00.

Divieti mezzi pesanti 5 aprile 2026 – Domenica di Pasqua

Durante le festività di Pasqua, i divieti mezzi pesanti risultano diffusi in tutta Europa.

In Italia, il blocco è previsto dalle 9:00 alle 22:00.

L’Austria applica limitazioni dalle 0:00 alle 22:00, mentre la Francia e la Svizzera estendono il divieto all’intera giornata.

La Croazia introduce restrizioni dalle 14:00 alle 23:00, mentre la Repubblica Ceca prevede il blocco dalle 13:00 alle 22:00.

Il Lussemburgo adotta un sistema articolato:

00:00–24:00 verso la Francia

00:00–21:45 e 23:30–24:00 verso la Germania

In Germania, il divieto è attivo dalle 0:00 alle 22:00.

La Polonia limita la circolazione dalle 8:00 alle 22:00, mentre la Slovenia applica lo stesso orario.

La Slovacchia mantiene il blocco dalle 0:00 alle 22:00.

L’Ungheria prevede limitazioni per tutta la giornata (00:00–24:00).

Divieti mezzi pesanti 6 aprile 2026 – Lunedì di Pasqua

Le restrizioni proseguono anche nel giorno successivo.

In Italia, il divieto resta in vigore dalle 9:00 alle 22:00.

Situazione analoga in Germania, Austria e Slovacchia, dove il blocco è attivo dalle 0:00 alle 22:00.

La Francia applica limitazioni nella stessa fascia oraria, mentre la Svizzera mantiene il divieto per l’intera giornata.

La Polonia e la Slovenia prevedono restrizioni dalle 8:00 alle 22:00.

Per la Croazia, il divieto è fissato dalle 14:00 alle 23:00, mentre la Repubblica Ceca mantiene la fascia 13:00–22:00.

In Ungheria, lo stop è attivo dalle 0:00 alle 22:00.

Il Lussemburgo limita la circolazione dalle 0:00 alle 21:45.

Divieti mezzi pesanti 7 aprile 2026

In Italia, è previsto un ulteriore divieto dalle 9:00 alle 14:00 per i veicoli oltre 7,5 tonnellate.

Altri divieti mezzi pesanti aprile 2026

Il calendario dei divieti mezzi pesanti prosegue anche dopo il periodo di Pasqua.

Il 25 aprile, in occasione della Festa della Liberazione, in Italia è in vigore il divieto dalle 9:00 alle 22:00.

Il 27 aprile, la Slovenia applica la limitazione dalle 8:00 alle 22:00 per il Giorno della rivolta contro l’occupazione.

Divieti mezzi pesanti fine aprile e ponte del 1° maggio

30 aprile 2026

La Croazia introduce limitazioni dalle 15:00 alle 23:00.

La Francia prevede un blocco dalle 22:00 alle 24:00.

Il Lussemburgo applica restrizioni:

21:30–24:00 verso la Francia

23:30–24:00 verso la Germania

La Polonia limita la circolazione dalle 18:00 alle 22:00.

L’Ungheria applica il divieto dalle 22:00 alle 24:00.

1 maggio 2026 – Festa dei lavoratori

Giornata caratterizzata da numerosi divieti mezzi pesanti in tutta Europa.

L’Italia prevede il blocco dalle 9:00 alle 22:00.

La Germania, l’Austria e la Slovacchia applicano limitazioni dalle 0:00 alle 22:00.

La Francia adotta la stessa fascia oraria, mentre la Svizzera mantiene il divieto per tutta la giornata.

La Polonia e la Slovenia prevedono restrizioni dalle 8:00 alle 22:00.

La Croazia introduce il blocco dalle 14:00 alle 23:00.

La Repubblica Ceca applica limitazioni dalle 13:00 alle 22:00.

L’Ungheria prevede il divieto dalle 0:00 alle 22:00.

Il Lussemburgo limita la circolazione dalle 0:00 alle 21:45.

2 e 3 maggio 2026

Il 2 maggio, la Polonia applica restrizioni dalle 18:00 alle 22:00, mentre la Slovenia mantiene il blocco dalle 8:00 alle 22:00.

Il 3 maggio, in occasione della Festa della Costituzione, la Polonia introduce un divieto dalle 8:00 alle 22:00.

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