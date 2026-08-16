Divieti mezzi pesanti al Porto di Pozzuoli, tutti i dettagli
Strade interessate, limiti, deroghe ed eccezioni
Da lunedì 17 agosto 2026 scattano nuove limitazioni alla circolazione nell’area del Porto di Pozzuoli e lungo diverse strade del centro cittadino. Il provvedimento, disposto dal Comune con l’Ordinanza Sindacale n. 439 del 14 agosto 2026, resterà in vigore fino al ripristino delle ordinarie condizioni di sicurezza della viabilità.
Le restrizioni sono state adottate in seguito alle criticità legate agli interventi di messa in sicurezza e ai restringimenti della carreggiata conseguenti agli eventi sismici del 31 luglio.
Divieti mezzi pesanti oltre 3,5 tonnellate e più lunghi di 8 metri
Nelle strade interessate non potranno circolare i veicoli con massa superiore a 3,5 tonnellate.
Il divieto vale anche per i mezzi lunghi più di 8 metri. Lo stop riguarda inoltre autobus, autosnodati, bus turistici e altri veicoli per il trasporto collettivo di persone.
Basta superare uno solo dei due limiti per far scattare il divieto.
Le strade interessate dai divieti
Le limitazioni riguardano:
Via Nicola Fasano
Via Roma
Via Marino Boffa
Via Dicearchia
Via Cristoforo Colombo
Via dell’Emporio
Via Cesare Battisti
Via A. M. Sacchini
Via G. Pergolesi
Viadotto Sacchini
Via Follieri
Via Giovanni de Fraia
Corso Giuseppe Garibaldi
Corso della Repubblica
Corso Vittorio Emanuele
Via Giacomo Matteotti
Galleria Via Tranvai
Si tratta quindi di un provvedimento che interessa una parte significativa della viabilità nell’area portuale e nelle principali direttrici del centro di Pozzuoli.
Le eccezioni previste
Restano esclusi dai divieti:
i mezzi di soccorso e di emergenza;
i veicoli delle Forze Armate;
i veicoli delle Forze dell’Ordine;
i mezzi utilizzati per la raccolta e il trasporto dei rifiuti;
i minibus appartenenti alla categoria M2;
gli autobus del servizio pubblico di linea.
Per gli autobus diretti all’hub situato all’interno del Mercato Ittico è prevista una specifica deroga: potranno utilizzare esclusivamente il tratto di Via Nicola Fasano necessario per raggiungere la struttura e, successivamente, per effettuare il percorso di ritorno.
Limite di 10 km/h in Via Nicola Fasano e Via Roma
L’ordinanza introduce anche una forte riduzione della velocità in alcuni punti particolarmente delicati.
Nei soli tratti di Via Nicola Fasano e Via Roma interessati dai restringimenti della carreggiata viene infatti istituito il limite massimo di velocità di 10 chilometri orari.
La misura punta a garantire maggiori condizioni di sicurezza nelle zone dove la sede stradale risulta temporaneamente ridotta.
Divieti in vigore fino al ripristino della sicurezza
Le limitazioni scatteranno lunedì 17 agosto. Al momento non è stata indicata una data di fine.
I divieti resteranno in vigore fino al ripristino delle condizioni di sicurezza. Potranno cessare anche con un nuovo provvedimento del Comune.
Chi deve raggiungere il porto o il centro dovrà quindi tenere conto delle nuove restrizioni e della segnaletica presente sulle strade.