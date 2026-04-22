CAMION

La questione dei divieti ai mezzi pesanti al Brennero tra Italia e Austria è arrivata a un momento importante.

Il 21 aprile 2026 si è tenuta l’udienza presso la Corte di Giustizia EU. La Corte dovrà decidere sul ricorso dell’Italia contro le restrizioni al traffico pesante imposte dal Tirolo.

Secondo il MIT, queste misure limitano la libera circolazione delle merci. Inoltre, compromettono il corretto funzionamento del mercato interno europeo.

Le conclusioni dell’Avvocato Generale sono attese per il 16 luglio 2026. La sentenza definitiva è prevista entro la fine dell’anno.

Divieti mezzi pesanti al Brennero: quali misure sono contestate

Al centro della controversia ci sono quattro provvedimenti adottati dall’Austria lungo le autostrade A12 (Inntal) e A13 (Brennero), fondamentali per i flussi logistici europei:

divieto di circolazione notturno per i mezzi pesanti

per i mezzi pesanti divieto settoriale per specifiche categorie merceologiche

per specifiche categorie merceologiche limitazioni nei giorni invernali

sistema di dosaggio del traffico con numero contingentato di camion

Secondo l’Italia, queste restrizioni causano congestione, rallentamenti e aumento dei costi per il trasporto merci.

La posizione dell’Italia

Il governo italiano sostiene che i divieti ai mezzi pesanti imposti dal Tirolo violino gli articoli 34 e 35 del TFUE. Tutelano la libera circolazione delle merci.

Già nel maggio 2024, la Commissione europea aveva espresso un parere motivato favorevole alla posizione italiana, evidenziando il carattere restrittivo delle misure austriache sugli scambi intra-UE.

Divieti al Brennero e libertà di circolazione delle merci

Il nodo della disputa riguarda il bilanciamento tra tutela ambientale e libertà economiche. Per Roma, i divieti ai mezzi pesanti al Brennero rappresentano una limitazione sproporzionata, Incidono negativamente sul mercato unico europeo.

Il MIT ha sottolineato la gravità della situazione, ribadendo l’importanza di garantire condizioni eque per gli autotrasportatori, fondamentali per la competitività dell’Italia e dell’intera Unione.

La difesa dell’Austria

Vienna ha respinto le accuse, sostenendo che le misure siano necessarie per affrontare criticità ambientali e infrastrutturali. In particolare, l’Austria evidenzia:

l’ aumento del traffico pesante negli ultimi anni

negli ultimi anni problemi legati alla qualità dell’aria nelle aree alpine

limiti strutturali della rete infrastrutturale

Secondo il governo austriaco, i divieti mezzi pesanti al Brennero sono proporzionati e giustificati dalla tutela della salute pubblica e dell’ambiente.

Impatti economici e logistici del contenzioso

La questione non riguarda solo il Brennero, ma l’intero sistema logistico europeo.

Eventuali restrizioni permanenti potrebbero:

aumentare i costi di trasporto

allungare i tempi di consegna

ridurre la competitività delle imprese

Per questo motivo, la sentenza della Corte UE è attesa con grande interesse da tutto il settore dell’autotrasporto.

Divieti mezzi pesanti al Brennero: prossime tappe e attesa per la sentenza

L’iter giudiziario prevede ora due momenti principali:

16 luglio 2026: conclusioni dell’Avvocato Generale

entro fine 2026: sentenza della Corte di Giustizia UE

Le aspettative del governo italiano sono elevate: l’obiettivo è ottenere una decisione che ristabilisca certezza del diritto e condizioni più favorevoli per il traffico merci lungo uno dei principali corridoi europei.

Leggi anche: Divieti mezzi pesanti al Brennero: nuovi giorni di blocco per i camion