CAMION

Ecco in dettaglio il calendario, orari, deroghe e sanzioni

I divieti mezzi pesanti agosto 2025 sono in vigore su tutto il territorio nazionale e si applicano a camion e veicoli per il trasporto merci superiori a 7,5 tonnellate.

Come ogni estate, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha stabilito un calendario dei divieti mezzi pesanti per agevolare la mobilità dei vacanzieri e ridurre il rischio di incidenti stradali.

Nel mese di agosto 2025, i divieti di circolazione per i camion interessano prevalentemente i fine settimana e i giorni festivi, con limitazioni estese anche al venerdì e a Ferragosto.

Divieti mezzi pesanti calendario agosto 2025

Ecco il calendario completo con tutte le date e gli orari dei divieti di circolazione agosto 2025:

Venerdì 1 agosto : divieto mezzi pesanti dalle 16:00 alle 22:00

: divieto mezzi pesanti dalle 16:00 alle 22:00 Sabato 2 agosto : divieto mezzi pesanti dalle 08:00 alle 22:00

: divieto mezzi pesanti dalle 08:00 alle 22:00 Domenica 3 agosto : divieto mezzi pesanti dalle 07:00 alle 22:00

: divieto mezzi pesanti dalle 07:00 alle 22:00 Venerdì 8 agosto : divieto mezzi pesanti dalle 16:00 alle 22:00

: divieto mezzi pesanti dalle 16:00 alle 22:00 Sabato 9 agosto : divieto mezzi pesanti dalle 08:00 alle 22:00

: divieto mezzi pesanti dalle 08:00 alle 22:00 Domenica 10 agosto : divieto mezzi pesanti dalle 07:00 alle 22:00

: divieto mezzi pesanti dalle 07:00 alle 22:00 Venerdì 15 agosto (Ferragosto) : divieto mezzi pesanti dalle 07:00 alle 22:00

: divieto mezzi pesanti dalle 07:00 alle 22:00 Sabato 16 agosto : divieto mezzi pesanti dalle 08:00 alle 16:00

: divieto mezzi pesanti dalle 08:00 alle 16:00 Domenica 17 agosto : divieto mezzi pesanti dalle 07:00 alle 22:00

: divieto mezzi pesanti dalle 07:00 alle 22:00 Sabato 23 agosto : divieto mezzi pesanti dalle 08:00 alle 16:00

: divieto mezzi pesanti dalle 08:00 alle 16:00 Domenica 24 agosto : divieto mezzi pesanti dalle 07:00 alle 22:00

: divieto mezzi pesanti dalle 07:00 alle 22:00 Sabato 30 agosto : divieto mezzi pesanti dalle 08:00 alle 16:00

: divieto mezzi pesanti dalle 08:00 alle 16:00 Domenica 31 agosto: divieto mezzi pesanti dalle 07:00 alle 22:00

I divieti mezzi pesanti in agosto si applicano su tutte le arterie autostradali ed extraurbane principali, con particolare attenzione ai tratti più trafficati.

Fonte: Decreto Ministeriale 2025 – Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Deroghe ai divieti mezzi pesanti per traffico internazionale

Sono previste deroghe ai divieti mezzi pesanti per i veicoli che viaggiano da o verso l’estero. In particolare:

I camion provenienti dall’estero possono posticipare l’ingresso nel divieto di 4 ore

possono I camion diretti all’estero possono anticipare la fine del divieto di 2 ore

Le deroghe ai divieti mezzi pesanti si applicano anche ai trasporti da e per San Marino e Città del Vaticano. È obbligatorio essere in possesso di documentazione valida (es. CMR, lettera di vettura).

Deroghe divieti mezzi pesanti per Sardegna e Sicilia

Anche per i collegamenti marittimi con le isole maggiori italiane esistono deroghe ai divieti mezzi pesanti agosto 2025, differenziate per area geografica.

Sardegna

Posticipo di 4 ore per mezzi provenienti dall’isola

per mezzi provenienti dall’isola Anticipo di 4 ore per mezzi diretti in Sardegna

per mezzi diretti in Sardegna Esenzione per veicoli diretti ai porti d’imbarco, se muniti di prenotazione traghetto

Sicilia

Deroghe variabili tra 2 e 4 ore a seconda del porto di traghettamento

a seconda del porto di traghettamento Reggio Calabria e Villa San Giovanni esclusi dalle deroghe

Necessaria documentazione di viaggio per usufruire delle esenzioni ai divieti mezzi pesanti

Esenzioni ai divieti mezzi pesanti agosto 2025

Alcune categorie di veicoli sono esentate dai divieti mezzi pesanti, tra cui:

Mezzi di pubblica utilità (forze dell’ordine, esercito, protezione civile, Croce Rossa)

Veicoli per servizi essenziali (energia, rifiuti, fognature)

Trasporto di latte fresco, acqua potabile, carburanti, mangimi, animali vivi, alimenti deperibili

Veicoli radiotelevisivi e postali ufficiali

Tutti i veicoli che beneficiano delle esenzioni dai divieti mezzi pesanti devono essere contrassegnati con il cartello verde con la lettera “d”.

Esclusione per trasporti intermodali

I trasporti intermodali sono esentati dai divieti mezzi pesanti se diretti a:

Porti per traghetti o navi merci

per traghetti o navi merci Interporti e terminal ferroviari

e terminal ferroviari Aeroporti per la spedizione aerea

Anche i trattori stradali scarichi coinvolti in queste operazioni sono esonerati.

Divieti mezzi pesanti per merci pericolose (ADR)

Per il mese di agosto rientra nel periodo (24 maggio – 7 settembre) in cui vige uno specifico divieto mezzi pesanti per il trasporto ADR di classi 1 e 7 (esplosivi e radioattivi):

Sabato: dalle 08:00 alle 24:00

Domenica: dalle 00:00 alle 24:00

Ammesse solo eccezioni autorizzate dalla Prefettura per ragioni militari o sanitarie urgenti.

Deroghe straordinarie ai divieti mezzi pesanti

Le imprese possono presentare richiesta alla Prefettura per ottenere deroghe individuali ai divieti di circolazione agosto 2025 in casi particolari:

Trasporto legato a cicli produttivi continui

Spostamenti per fiere, eventi, spettacoli

Merci agricole deperibili escluse dalle esenzioni generali

La richiesta va inoltrata almeno 10 giorni prima, indicando motivazioni, tragitto e targa.

Sanzioni per violazione divieti di circolazione

Chi viola i divieti mezzi pesanti agosto 2025 è soggetto a:

Multe elevate

Fermo amministrativo del veicolo

Controlli intensificati della Polizia Stradale, soprattutto nei fine settimana

Continua a leggere: Autotrasporto, indennizzo attesa carico scarico anche per inattività del committente, caricatore o destinatario