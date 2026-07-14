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Nuovi divieti mezzi pesanti sull’A10 in Austria durante l’estate 2026. Le limitazioni riguardano l’autostrada dei Tauri, lungo il collegamento tra Salisburgo e Villaco, e interessano i veicoli con massa complessiva superiore a 7,5 tonnellate.

Il provvedimento, previsto dal Regolamento austriaco n. 190/2026, introduce restrizioni aggiuntive in alcuni sabati estivi. Si tratta di divieti che si sommano alle normali limitazioni previste in Austria nei fine settimana e nei giorni festivi.

Divieti mezzi pesanti A10: cosa prevede il calendario 2026

In direzione sud, verso Villaco, il divieto è valido dal nodo di Salisburgo al nodo di Villaco. I mezzi pesanti non potranno circolare dalle 7:00 alle 15:00 nei sabati compresi tra l’11 luglio e l’8 agosto 2026 e, successivamente, nei sabati dal 22 agosto al 5 settembre 2026.

Nel dettaglio, le date interessate sono: 11, 18 e 25 luglio; 1 e 8 agosto; 22 e 29 agosto; 5 settembre 2026.

Divieti mezzi pesanti verso Salisburgo fino al 19 settembre

In direzione nord, verso Salisburgo, il divieto riguarda il tratto dal nodo di Villaco al nodo di Salisburgo. Anche in questo caso la fascia oraria è dalle 7:00 alle 15:00.

Le giornate interessate sono i sabati dal 18 luglio all’8 agosto 2026 e dal 22 agosto al 19 settembre 2026.

Le date sono: 18 e 25 luglio; 1 e 8 agosto; 22 e 29 agosto; 5, 12 e 19 settembre 2026.

Divieti mezzi pesanti in Austria: quali veicoli sono interessati

I divieti riguardano autocarri e autoarticolati con massa massima autorizzata superiore a 7,5 tonnellate. Sono compresi anche gli autocarri con rimorchio quando la somma delle masse massime autorizzate supera le 7,5 tonnellate.

Per le imprese di autotrasporto è quindi importante verificare con attenzione peso del veicolo, direzione di marcia, orario di transito e documentazione prima dell’ingresso sull’A10.

Esenzioni ai divieti mezzi pesanti sull’A10

Sono previste alcune esenzioni. Restano esclusi dai divieti i trasporti con origine o destinazione in determinati distretti austriaci, tra cui Salisburgo, Hallein, St. Johann im Pongau, Zell am See, Spittal an der Drau, Villach-Land, Villaco e Lienz. L’esenzione vale anche per il distretto bavarese di Berchtesgadener Land.

Altre deroghe riguardano specifici collegamenti regionali con origine e destinazione in alcune aree dell’Austria, della Baviera, della Slovenia e del Friuli-Venezia Giulia. Per l’Italia sono indicate le province di Udine, Pordenone e Gorizia.

Sono inoltre esentati alcuni trasporti di merci fresche, come frutta, verdura, latte, carne, pesce, uova, prodotti da forno freschi e preparazioni alimentari pronte al consumo. In questi casi è necessario avere a bordo una lettera di vettura o una lista di carico chiara e completa.

Divieti mezzi pesanti A10: cosa devono fare le imprese

Le imprese di autotrasporto che utilizzano l’A10 devono programmare con attenzione viaggi, orari e documentazione. I divieti mezzi pesanti sull’A10 resteranno attivi fino al 5 settembre in direzione Villaco e fino al 19 settembre 2026 in direzione Salisburgo.

Prima della partenza è consigliabile verificare il calendario dei divieti, eventuali esenzioni applicabili e le altre limitazioni austriache già previste nei fine settimana e nei giorni festivi.

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