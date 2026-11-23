CAMION

Ecco le proposte e cosa potrebbe cambiare.

I divieti mezzi pesanti 2027 potrebbero cambiare impostazione. CNA Fita ha chiesto al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di superare i blocchi brevi e gli orari variabili che, secondo l’associazione, complicano il lavoro degli autotrasportatori.

Il calendario del prossimo anno è ancora in fase di definizione: per ora sul tavolo c’è una proposta, non un nuovo elenco di giornate vietate.

Divieti mezzi pesanti 2027: la proposta di CNA Fita

L’obiettivo è concentrare le limitazioni nelle fasce in cui il traffico rende effettivamente necessario fermare i camion. CNA Fita propone pochi orari fissi, uguali e prevedibili, calibrati anche sull’andamento stagionale della circolazione.

Per chi pianifica consegne e turni, conoscere con anticipo le finestre di circolazione significa ridurre le incertezze lungo tutta la filiera dei trasporti.

La richiesta punta a sostituire un sistema che l’associazione considera ormai superato. Non significa eliminare ogni restrizione: significa decidere quando applicarla tenendo conto della sicurezza e delle esigenze della logistica.

Perché gli stop brevi possono peggiorare il traffico

Un camion fermo non scompare dalla strada: deve trovare spazio per sostare e aspettare la riapertura della circolazione. Se molti mezzi sono bloccati contemporaneamente, le aree di sosta rischiano di congestionarsi. Alla fine del divieto, le ripartenze ravvicinate possono creare nuovi ingorghi.

È uno dei motivi per cui CNA Fita contesta i blocchi frammentati: una misura pensata per regolare il traffico potrebbe produrre criticità proprio quando termina.

Autisti, tempi di riposo e consegne: cosa chiede l’associazione

C’è anche il problema dell’organizzazione quotidiana. Orari di circolazione poco prevedibili rendono più difficile pianificare viaggi, soste e consegne, soprattutto quando devono essere rispettate le regole europee sui tempi di guida e riposo.

Michele Santoni, presidente nazionale CNA Fita, chiede una programmazione che concili sicurezza stradale, continuità dei trasporti e qualità della vita dei conducenti. L’associazione sollecita infatti un maggiore coordinamento tra divieti italiani e disciplina europea.

Calendario divieti mezzi pesanti 2027: cosa sappiamo oggi

La proposta è stata presentata al Ministero, ma la comunicazione di CNA Fita non indica date, orari definitivi o un calendario già approvato per il 2027.

Per le imprese, il punto da seguire è quindi l’esito del confronto: sarà il testo ufficiale a chiarire se e come cambieranno le fasce di stop. Nel frattempo, nessuna modifica va data per acquisita.