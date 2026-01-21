Divieti mezzi pesanti 2026: il calendario in Spagna
Calendario ufficiale, tratte vietate, esenzioni e regole per merci pericolose secondo la DGT
La Direzione Generale del Traffico ha fissato i divieti di circolazione per i mezzi pesanti in Spagna validi per il 2026. Le misure sono contenute nella Risoluzione del 14 gennaio 2026 pubblicata sul BOE il 20 gennaio.
Divieti mezzi pesanti per il trasporto merci in generale
Divieti mezzi pesanti: veicoli merci oltre 7.500 kg. Applicazione limitata a tratte, giorni e orari indicati nell’Allegato II.
Sono previste deroghe per alcune tipologie di trasporto, tra cui bestiame vivo, merci deperibili, servizio postale, mezzi antighiaccio e veicoli di assistenza. Per i veicoli speciali restano in vigore regole dedicate.
Divieti mezzi pesanti e trasporto di merci pericolose
Il trasporto di merci pericolose è disciplinato dall’Allegato V della risoluzione. Per i tragitti di lunga distanza è previsto il transito sulla Rete di itinerari per il trasporto di merci pericolose (RIMP).
Per l’anno 2026 sono inserite nuove tratte RIMP nelle aree di Huesca, Cantabria, Saragozza e Galizia.
Divieti mezzi pesanti per macchinari agricoli, edili e trasporti speciali
I divieti mezzi pesanti si applicano anche ai macchinari agricoli, alle attrezzature edili e ai trasporti eccezionali, nei casi e nelle tratte indicati dalla risoluzione.
Sono previste deroghe per emergenze, incendi, assistenza stradale e servizi pubblici essenziali.
Circostanze eccezionali
Meteo avverso: possibili divieti mezzi pesanti. Veicoli oltre 3.500 kg: corsia di destra, sorpasso non consentito. Stesse regole in caso di eventi o traffico intenso.
Entrata in vigore dei divieti mezzi pesanti 2026
Entrata in vigore: otto giorni lavorativi dalla pubblicazione sul BOE. Validità per l’anno 2026, fino al provvedimento sui divieti mezzi pesanti 2027.
Testo ufficiale disponibile sul sito del BOE. https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2026-1255
