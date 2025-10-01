CAMION

Dal 17 settembre 2025 scattano nuovi divieti e limiti di velocità mezzi pesanti sull’autostrada A24 Roma–Teramo e A25 Torano–Pescara.

Con l’Ordinanza n. 143/2025E, Strada dei Parchi introduce restrizioni immediate per i mezzi pesanti, dai camion ai tir fino ai trasporti eccezionali, per garantire la sicurezza dei viadotti attualmente sottoposti a verifiche tecniche

Divieti e limiti di velocità mezzi pesanti su A24 e A25

I divieti e limiti di velocità mezzi pesanti lungo l’autostrada A24 e A25 sono imposti a seguito di controlli e monitoraggi sulle opere d’arte delle due autostrade.

Le verifiche hanno evidenziato la necessità di ridurre il carico dei mezzi pesanti per motivi di sicurezza, in attesa del completamento delle analisi tecniche.

L’ordinanza revoca i precedenti provvedimenti e introduce nuove regole vincolanti per chi guida camion e tir.

Nuove regole per i mezzi pesanti

L’ordinanza stabilisce una serie di divieti e limiti di velocità mezzi pesanti lungo ’autostrada A24 e A25:

Divieto di transito per veicoli oltre 44 tonnellate , inclusi i trasporti eccezionali.

, inclusi i trasporti eccezionali. Limite di velocità a 50 km/h per mezzi pesanti con massa superiore a 7,5 tonnellate.

con massa superiore a 7,5 tonnellate. Divieto di sorpasso per camion e tir con peso superiore a 3,5 tonnellate.

con peso superiore a 3,5 tonnellate. Divieto di sosta e fermata in corsia di emergenza per tutti i mezzi pesanti oltre 3,5 tonnellate.

per tutti i oltre 3,5 tonnellate. Obbligo di mantenere 50 metri di distanza tra un mezzo pesante e l’altro.

tra un mezzo pesante e l’altro. Interdizione della corsia di emergenza in tratti specifici.

Queste misure hanno effetto immediato e resteranno in vigore fino al termine delle verifiche strutturali.

Dove si applicano i divieti e i limiti per mezzi pesanti

I divieti e limiti di velocità mezzi pesanti riguardano numerosi viadotti critici delle due autostrade. Tra i principali tratti interessati:

A24 – Tivoli–Castel Madama : viadotti Fontanilaccio, Tufali, Cadore e Acquasanta.

: viadotti Fontanilaccio, Tufali, Cadore e Acquasanta. A24 – Tornimparte–L’Aquila Ovest : viadotti Piletta, Le Monache, Vaccarini e Ponte SP1.

: viadotti Piletta, Le Monache, Vaccarini e Ponte SP1. A24 – L’Aquila Est–Assergi : viadotti Le Campane e Palude.

: viadotti Le Campane e Palude. A25 – Pratola Peligna–Cocullo : viadotto Pietrarossa 2.

: viadotto Pietrarossa 2. A25 – Celano–Pescina: viadotto Collarmele.

Su questi viadotti i conducenti di mezzi pesanti devono rispettare rigorosamente i nuovi limiti di velocità e i divieti di transito.

