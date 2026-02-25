Divieti di circolazione a Torino: nuove restrizioni per smog
Livello rosso per smog dopo tre giorni oltre i limiti di PM10
Peggiora la qualità dell’aria a Torino e scattano i divieti di circolazione con il passaggio al livello rosso del semaforo antismog.
I divieti resteranno in vigore dal 26 febbraio fino a venerdì compreso. Proprio venerdì è previsto il nuovo controllo sui livelli di PM10. Per tre giorni di fila il valore medio giornaliero del PM10 ha superato i 75 microgrammi per metro cubo, come indicano le previsioni di ARPA Piemonte.
Quali divieti di circolazione sono attivi
Con il livello rosso, oltre alle limitazioni strutturali già in vigore, continua il blocco dei veicoli diesel adibiti al trasporto di persone e al trasporto di merci con omologazione Euro 5.
Nel dettaglio, i divieti di circolazione prevedono:
stop ai veicoli diesel Euro 5 per trasporto persone
stop ai veicoli diesel Euro 5 per trasporto merci
validità tutti i giorni, festivi compresi
fascia oraria dalle 8 alle 19
I divieti di circolazione restano operativi secondo queste modalità fino al prossimo giorno di controllo.
Quando vengono aggiornate le misure
Eventuali variazioni del livello del semaforo antismog e delle misure di limitazione del traffico vengono comunicate nei giorni di controllo, fissati il lunedì, mercoledì e venerdì, ed entrano in vigore il giorno successivo.
