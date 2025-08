CAMION

Nel mese di agosto 2025, numerosi Paesi europei introducono divieti di circolazione per i mezzi pesanti in occasione di festività nazionali.

In particolare, il 15 agosto 2025 rappresenta una delle date principali per le limitazioni alla circolazione dei veicoli adibiti al trasporto merci con massa superiore a 7,5 tonnellate.

Di seguito i divieti mezzi pesanti legati a giornate festive. Si ricorda che sono attivi i divieti ricorrenti del fine settimana, le restrizioni estive o quelle notturne, che rimangono pienamente in vigore secondo la normativa ordinaria in vigore nei singoli Stati.

Calendario divieti mezzi pesanti festività agosto 2025

1° agosto 2025

Svizzera: festa nazionale. Divieto mezzi pesanti dalle 00:00 alle 24:00 per veicoli con massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate.

4 agosto 2025

Croazia: divieto mezzi pesanti dalle 15:00 alle 23:00. Interessati i veicoli e complessi con peso superiore a 7,5 tonnellate o lunghezza superiore a 14 metri.

5 agosto 2025

Croazia: festa del Ringraziamento nazionale. Divieto mezzi pesanti dalle 14:00 alle 23:00.

14 agosto 2025

Croazia: divieto mezzi pesanti dalle 15:00 alle 23:00.

Francia: divieti mezzi pesanti dalle 22:00 alle 24:00 per veicoli con massa superiore a 7,5 tonnellate.

Lussemburgo: verso la Germania: divieto mezzi pesanti dalle 23:30 alle 24:00. Verso la Francia: divieto mezzi pesanti dalle 21:30 alle 24:00.

Polonia: divieto mezzi pesanti dalle 18:00 alle 22:00 per veicoli con massa complessiva superiore a 12 tonnellate.

15 agosto 2025

Austria: divieto mezzi pesanti dalle 00:00 alle 22:00 per camion e articolati con massa superiore a 7,5 tonnellate e trattori con rimorchio oltre 3,5 tonnellate.

Croazia: divieto mezzi pesanti dalle 14:00 alle 23:00.

Francia: divieto mezzi pesanti dalle 00:00 alle 22:00 per veicoli con massa superiore a 7,5 tonnellate.

Lussemburgo: divieto mezzi pesanti dalle 00:00 alle 21:45.

Polonia: divieto mezzi pesanti dalle 08:00 alle 22:00 per veicoli con massa superiore a 12 tonnellate.

Slovenia: divieto mezzi pesanti dalle 08:00 alle 22:00 per veicoli con massa complessiva superiore a 7,5 tonnellate.

Italia: divieti mezzi pesanti dalle 07:00 alle 22:00 per veicoli adibiti al trasporto merci con massa complessiva superiore a 7,5 tonnellate.

19 agosto 2025

Ungheria: divieto mezzi pesanti dalle 22:00 alle 24:00 per veicoli con massa complessiva superiore a 7,5 tonnellate.

20 agosto 2025

Ungheria: festa di Santo Stefano. Divieto mezzi pesanti dalle 00:00 alle 22:00.

29 agosto 2025

Slovacchia: giornata dell’Insurrezione Slovacca. Divieti mezzi pesanti dalle 00:00 alle 22:00 per veicoli con massa superiore a 7,5 tonnellate.

Divieti mezzi pesanti agosto Europa

Oltre ai divieti festivi elencati, diversi Paesi europei applicano divieti mezzi pesanti regolari nei fine settimana, durante i mesi estivi e in orario notturno.

Queste restrizioni non sono comprese in questo calendario, ma restano pienamente in vigore in Stati come Italia, Francia, Austria, Germania, Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca e Slovenia.

Le condizioni applicative variano da Paese a Paese e possono riguardare giorni specifici, fasce orarie, massa complessiva dei veicoli o determinate tratte stradali.

Si raccomanda, pertanto, di consultare sempre la normativa nazionale aggiornata prima di programmare ogni trasporto internazionale.

L’importanza di conoscere i divieti festivi

Per le aziende dell’autotrasporto e i conducenti, una corretta pianificazione basata sui divieti mezzi pesanti consente di:

Prevenire ritardi, sanzioni e fermi operativi

Ottimizzare la gestione del personale e dei tempi di guida

Pianificare itinerari alternativi e soste compatibili

Una conoscenza puntuale delle restrizioni consente di mantenere l’efficienza logistica anche nei periodi critici come l’estate e le festività.

Continua a leggere: Divieto mezzi pesanti agosto 2025