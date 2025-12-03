CAMION

Ecco il calendario dei divieti circolazione mezzi pesanti e camion previsti per dicembre 2025 con giorni e orari

Ecco il calendario dei divieti circolazione mezzi pesanti e camion previsti per dicembre 2025, pubblicato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e valido sull’intero territorio nazionale.

Dicembre, il mese delle festività, richiede particolare attenzione perché concentra più giornate a traffico intenso, e la programmazione dei trasporti deve rispettare orari e limitazioni indicati nell’allegato A del decreto ministeriale.

Divieti circolazione mezzi pesanti e camion dicembre

I divieti circolazione mezzi pesanti e camion del mese definiscono sette giorni di stop, tutti unificati nella stessa fascia oraria. Il MIT ha fissato l’intervallo 09:00–22:00 per ogni giornata soggetta alla limitazione.

Questa scelta semplifica la pianificazione dei trasporti in un periodo caratterizzato da traffico elevato e condizioni di guida più complesse.

Le date ufficiali dei divieti circolazione mezzi pesanti e camion di dicembre 2025 sono:

Domenica 7 dicembre – 09:00–22:00

– 09:00–22:00 Lunedì 8 dicembre (Immacolata) – 09:00–22:00

(Immacolata) – 09:00–22:00 Domenica 14 dicembre – 09:00–22:00

– 09:00–22:00 Domenica 21 dicembre – 09:00–22:00

– 09:00–22:00 Giovedì 25 dicembre (Natale) – 09:00–22:00

(Natale) – 09:00–22:00 Venerdì 26 dicembre (Santo Stefano) – 09:00–22:00

(Santo Stefano) – 09:00–22:00 Domenica 28 dicembre – 09:00–22:00

Queste limitazioni si applicano ai veicoli con massa complessiva superiore a 7,5 tonnellate adibiti al trasporto di cose. La fascia oraria scelta copre le fasi centrali della giornata, così da ridurre i picchi di traffico nelle ore più critiche.

Deroghe ai divieti per mezzi pesanti e camion a dicembre

Il decreto individua diverse deroghe ai divieti circolazione mezzi pesanti e camion, elencate negli articoli da 3 a 8 del testo normativo. Le esenzioni sono concesse per motivi di necessità, sicurezza o approvvigionamento, purché accompagnate da documentazione.

Sono previste deroghe per:

trasporto di prodotti deperibili , come alimenti freschi;

, come alimenti freschi; trasporto di animali vivi , anche destinati a macellazione e gare;

, anche destinati a macellazione e gare; servizi di emergenza e attività di pubblica utilità;

e attività di pubblica utilità; trasporti intermodali diretti verso porti, aeroporti o interporti;

diretti verso porti, aeroporti o interporti; consegne essenziali non rinviabili, supportate da certificazione idonea.

Le deroghe ai divieti circolazione mezzi pesanti e camion richiedono documentazione specifica, come lettere di vettura, prenotazioni, certificati o prove dell’urgenza del viaggio.

L’impatto divieti circolazione sull’autotrasporto

I divieti circolazione mezzi pesanti e camion di dicembre incidono in modo significativo sulla programmazione delle imprese di autotrasporto.

Le festività dell’Immacolata, di Natale e di Santo Stefano, unite alle domeniche centrali del mese, generano un aumento marcato della mobilità privata. Di conseguenza, la gestione dei carichi richiede maggiore precisione, soprattutto per consegne a medio e lungo raggio.

Una pianificazione attenta rispetto ai divieti circolazione mezzi pesanti e camion, consente di evitare ritardi e di ridurre la congestione. Inoltre, contribuisce a mantenere più sicure le condizioni di traffico in giornate caratterizzate da spostamenti intensi e condizioni meteo potenzialmente critiche.

