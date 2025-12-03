Divieti circolazione mezzi pesanti e camion dicembre: il calendario
Ecco il calendario dei divieti circolazione mezzi pesanti e camion previsti per dicembre 2025 con giorni e orari
Ecco il calendario dei divieti circolazione mezzi pesanti e camion previsti per dicembre 2025, pubblicato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e valido sull’intero territorio nazionale.
Dicembre, il mese delle festività, richiede particolare attenzione perché concentra più giornate a traffico intenso, e la programmazione dei trasporti deve rispettare orari e limitazioni indicati nell’allegato A del decreto ministeriale.
Divieti circolazione mezzi pesanti e camion dicembre
I divieti circolazione mezzi pesanti e camion del mese definiscono sette giorni di stop, tutti unificati nella stessa fascia oraria. Il MIT ha fissato l’intervallo 09:00–22:00 per ogni giornata soggetta alla limitazione.
Questa scelta semplifica la pianificazione dei trasporti in un periodo caratterizzato da traffico elevato e condizioni di guida più complesse.
Le date ufficiali dei divieti circolazione mezzi pesanti e camion di dicembre 2025 sono:
- Domenica 7 dicembre – 09:00–22:00
- Lunedì 8 dicembre (Immacolata) – 09:00–22:00
- Domenica 14 dicembre – 09:00–22:00
- Domenica 21 dicembre – 09:00–22:00
- Giovedì 25 dicembre (Natale) – 09:00–22:00
- Venerdì 26 dicembre (Santo Stefano) – 09:00–22:00
- Domenica 28 dicembre – 09:00–22:00
Queste limitazioni si applicano ai veicoli con massa complessiva superiore a 7,5 tonnellate adibiti al trasporto di cose. La fascia oraria scelta copre le fasi centrali della giornata, così da ridurre i picchi di traffico nelle ore più critiche.
Deroghe ai divieti per mezzi pesanti e camion a dicembre
Il decreto individua diverse deroghe ai divieti circolazione mezzi pesanti e camion, elencate negli articoli da 3 a 8 del testo normativo. Le esenzioni sono concesse per motivi di necessità, sicurezza o approvvigionamento, purché accompagnate da documentazione.
Sono previste deroghe per:
- trasporto di prodotti deperibili, come alimenti freschi;
- trasporto di animali vivi, anche destinati a macellazione e gare;
- servizi di emergenza e attività di pubblica utilità;
- trasporti intermodali diretti verso porti, aeroporti o interporti;
- consegne essenziali non rinviabili, supportate da certificazione idonea.
Le deroghe ai divieti circolazione mezzi pesanti e camion richiedono documentazione specifica, come lettere di vettura, prenotazioni, certificati o prove dell’urgenza del viaggio.
L’impatto divieti circolazione sull’autotrasporto
I divieti circolazione mezzi pesanti e camion di dicembre incidono in modo significativo sulla programmazione delle imprese di autotrasporto.
Le festività dell’Immacolata, di Natale e di Santo Stefano, unite alle domeniche centrali del mese, generano un aumento marcato della mobilità privata. Di conseguenza, la gestione dei carichi richiede maggiore precisione, soprattutto per consegne a medio e lungo raggio.
Una pianificazione attenta rispetto ai divieti circolazione mezzi pesanti e camion, consente di evitare ritardi e di ridurre la congestione. Inoltre, contribuisce a mantenere più sicure le condizioni di traffico in giornate caratterizzate da spostamenti intensi e condizioni meteo potenzialmente critiche.
Leggi anche: Autostrada: ecco come ottenere i rimborsi per disagi dal 2026