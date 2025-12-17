Divieti circolazione mezzi pesanti 2026: calendario nel decreto del MIT
Date e orari dei blocchi per veicoli oltre 7,5 tonnellate
Calendario divieti mezzi pesanti 2026 nel decreto del MIT con date e orari dei blocchi per veicoli oltre 7,5 tonnellate.
Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, ha firmato il calendario dei divieti circolazione mezzi pesanti 2026 per i veicoli di massa complessiva superiore a 7,5 tonnellate.
Il calendario ricalca quello dello scorso anno e dovrà ora essere registrato dalla Corte dei Conti e successivamente pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
I divieti si applicano ai veicoli adibiti al trasporto di cose con massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 tonnellate sulle strade extraurbane.
Sono inoltre interessate le macchine agricole, i veicoli eccezionali e i trasporti in condizioni di eccezionalità, anche se non adibiti al trasporto di cose. Il calendario si applica anche ai trattori stradali quando viaggiano isolati.
Divieti circolazione mezzi pesanti 2026
Il decreto del MIT individua in modo puntuale i veicoli e le situazioni soggette alle limitazioni previste per il 2026, rinviando al calendario allegato per l’indicazione delle date e degli orari di divieto.
Calendario divieti circolazione mezzi pesanti 2026
Di seguito sono riportate tutte le date ufficiali, mese per mese, così come indicate nella fonte.
Gennaio
1 giovedì 09:00 – 22:00
4 domenica 09:00 – 22:00
5 lunedì 16:00 – 22:00
6 martedì 09:00 – 22:00
11 domenica 09:00 – 22:00
18 domenica 09:00 – 22:00
25 domenica 09:00 – 22:00
Febbraio
1 domenica 09:00 – 22:00
8 domenica 09:00 – 22:00
15 domenica 09:00 – 22:00
22 domenica 09:00 – 22:00
Marzo
1 domenica 09:00 – 22:00
8 domenica 09:00 – 22:00
15 domenica 09:00 – 22:00
22 domenica 09:00 – 22:00
29 domenica 09:00 – 22:00
Aprile
3 venerdì 14:00 – 22:00
4 sabato 09:00 – 16:00
5 domenica 09:00 – 22:00
6 lunedì 09:00 – 22:00
7 martedì 09:00 – 14:00
12 domenica 09:00 – 22:00
19 domenica 09:00 – 22:00
25 sabato 09:00 – 22:00
26 domenica 09:00 – 22:00
Maggio
1 venerdì 09:00 – 22:00
3 domenica 09:00 – 22:00
10 domenica 09:00 – 22:00
17 domenica 09:00 – 22:00
24 domenica 09:00 – 22:00
30 sabato 09:00 – 14:00
31 domenica 09:00 – 22:00
Giugno
2 martedì 07:00 – 22:00
7 domenica 07:00 – 22:00
14 domenica 07:00 – 22:00
21 domenica 07:00 – 22:00
28 domenica 07:00 – 22:00
Luglio
4 sabato 08:00 – 16:00
5 domenica 07:00 – 22:00
11 sabato 08:00 – 16:00
12 domenica 07:00 – 22:00
18 sabato 08:00 – 16:00
19 domenica 07:00 – 22:00
24 venerdì 16:00 – 22:00
25 sabato 08:00 – 16:00
26 domenica 07:00 – 22:00
31 venerdì 07:00 – 22:00
Agosto
1 sabato 08:00 – 22:00
2 domenica 07:00 – 22:00
7 venerdì 16:00 – 22:00
8 sabato 08:00 – 22:00
9 domenica 07:00 – 22:00
14 venerdì 16:00 – 22:00
15 sabato 07:00 – 22:00
16 domenica 07:00 – 22:00
22 sabato 08:00 – 16:00
23 domenica 07:00 – 22:00
29 sabato 08:00 – 16:00
30 domenica 07:00 – 22:00
Settembre
6 domenica 07:00 – 22:00
13 domenica 07:00 – 22:00
20 domenica 07:00 – 22:00
27 domenica 07:00 – 22:00
Ottobre
4 domenica 09:00 – 22:00
11 domenica 09:00 – 22:00
18 domenica 09:00 – 22:00
25 domenica 09:00 – 22:00
Novembre
1 domenica 09:00 – 22:00
8 domenica 09:00 – 22:00
15 domenica 09:00 – 22:00
22 domenica 09:00 – 22:00
29 domenica 09:00 – 22:00
Dicembre
6 domenica 09:00 – 22:00
8 martedì 09:00 – 22:00
13 domenica 09:00 – 22:00
20 domenica 09:00 – 22:00
25 venerdì 09:00 – 22:00
26 sabato 09:00 – 22:00
27 domenica 09:00 – 22:00
