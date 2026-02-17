CAMION

I divieti di circolazione al Brennero arrivano in Corte di Giustizia UE. Il 21 aprile si terrà l’udienza sul ricorso presentato dall’Italia contro le restrizioni austriache al traffico dei mezzi pesanti.

E’ un passaggio importante del procedimento avviato nel 2023. Dopo l’udienza, la sentenza è attesa nei mesi estivi. La decisione potrà incidere sulla gestione del traffico merci lungo una delle principali direttrici europee.

Il Brennero e i divieti di circolazione

Negli ultimi anni al Brennero sono stati introdotti diversi divieti di circolazione per il traffico pesante. L’Austria li ha adottati per ridurre i mezzi in transito e contenere l’impatto ambientale nelle vallate alpine.

Queste misure si sono sommate nel tempo. Il risultato è un sistema articolato di limitazioni che incide sulla continuità del transito. Secondo l’Italia, l’insieme dei divieti di circolazione riduce la fluidità dei collegamenti lungo il corridoio del Brennero.

Un asse centrale per il trasporto merci

Il Brennero è uno dei principali passaggi per le merci italiane dirette verso l’Europa centrale e del Nord. Una quota significativa del traffico su gomma utilizza questa direttrice ogni giorno.

In questo contesto, i divieti di circolazione hanno effetti concreti. Incidono sui tempi di percorrenza. Influenzano la programmazione dei viaggi. Possono determinare attese e rallentamenti lungo la tratta.

Per molte imprese esportatrici, la regolarità dei collegamenti attraverso il Brennero resta un elemento essenziale.

Il ricorso italiano contro i divieti di circolazione

L’Italia ha avviato il ricorso per verificare se i divieti di circolazione applicati lungo il Brennero siano compatibili con il diritto europeo. In particolare, viene richiamato il principio della libera circolazione delle merci tra Stati membri.

La contestazione riguarda l’impatto complessivo delle restrizioni. Non solo singoli provvedimenti, ma l’effetto cumulativo dei divieti di circolazione sul traffico internazionale.

L’udienza del 21 aprile consentirà alle parti di presentare le proprie posizioni davanti alla Corte.

Attesa per la decisione

Dopo la fase dibattimentale, la Corte di Giustizia UE sarà chiamata a pronunciarsi nel merito. La sentenza è attesa per l’estate.

Il verdetto chiarirà il quadro giuridico entro cui continueranno a essere applicati i divieti di circolazione al Brennero. Le ricadute potranno riguardare l’organizzazione del traffico merci e i collegamenti commerciali tra Italia e Nord Europa.

Leggi anche: Calendario divieti mezzi pesanti Brennero 2026