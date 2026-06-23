CAMION

Il MEF fissa i nuovi importi giornalieri e per i trasporti nel Comune dell’impresa

Arrivano dal MEF gli importi della deduzione forfetaria riconosciuta agli autotrasportatori per il 2026.

La misura, definita d’intesa con il MIT sulla base delle risorse disponibili, riguarda le spese non documentate sostenute dagli imprenditori del settore dell’autotrasporto merci per conto di terzi.

Il riferimento è al periodo d’imposta 2025. Per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore oltre il Comune in cui ha sede l’impresa, l’importo della deduzione è fissato a 48 euro al giorno.

Deduzione forfetaria autotrasportatori 2026: cosa prevede il MEF

IL MEF conferma l’agevolazione prevista dall’articolo 66, comma 5, primo periodo, del TUIR. Si tratta della deduzione forfetaria per le spese non documentate.

La deduzione riguarda gli imprenditori dell’autotrasporto merci per conto terzi. Il requisito è che i trasporti siano effettuati personalmente.

Per i viaggi fuori dal Comune sede dell’impresa spettano 48 euro al giorno.

Un aspetto importante riguarda il calcolo della deduzione: il beneficio spetta una sola volta per ciascuna giornata di trasporto. Non conta, quindi, il numero dei viaggi effettuati nello stesso giorno.

Importo ridotto per i trasporti nel Comune

L’agevolazione è prevista anche quando i trasporti vengono effettuati all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa.

In questo caso, però, l’importo è ridotto: la deduzione spetta nella misura del 35 per cento di quella prevista per i trasporti oltre il territorio comunale.

Di conseguenza, per i trasporti svolti nel Comune, l’importo deducibile è pari a 16,80 euro al giorno.

Gli importi in sintesi

Per il periodo d’imposta 2025, gli importi della deduzione forfetaria per gli autotrasportatori sono quindi i seguenti:

Trasporto effettuato personalmente dall’imprenditore Deduzione forfetaria

Oltre il Comune in cui ha sede l’impresa 48,00 euro al giorno

All’interno del Comune in cui ha sede l’impresa 16,80 euro al giorno

La deduzione resta giornaliera e non aumenta in presenza di più trasporti effettuati nella stessa giornata.

A chi spetta la deduzione

La deduzione interessa gli autotrasportatori merci per conto terzi che svolgono direttamente l’attività di trasporto. In pratica, il beneficio riguarda l’imprenditore che si mette alla guida ed effettua personalmente i viaggi.

Gli importi indicati dal MEF serviranno per la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2025.

Cosa cambia per il 2026

Per il 2026 il riferimento operativo è quindi chiaro: 48 euro al giorno per i trasporti fuori dal Comune sede dell’impresa e 16,80 euro al giorno per quelli svolti all’interno dello stesso Comune.

La precisazione del MEF consente agli operatori del settore di conoscere gli importi da applicare per la deduzione forfetaria, in attesa dei successivi adempimenti dichiarativi.

Leggi anche: Stipendio autisti autotrasporto: busta paga con i dati del tachigrafo