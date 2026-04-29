Decreto Lavoro 2026: novità anche per l’autotrasporto
Le misure e gli effetti anche per il settore dell’autotrasporto
Il Decreto Lavoro 2026 è stato approvato dal CDM il 28 aprile, su proposta della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e del Ministro del Lavoro Marina Calderone.
Il provvedimento introduce misure su salario giusto, incentivi all’occupazione e contrasto al caporalato digitale.
Risorse per circa 934 milioni di euro. Rafforza le tutele e favorisce il lavoro stabile, in particolare per giovani e donne.
Spazio anche agli interventi contro le nuove forme di sfruttamento legate all’economia digitale. Alcune misure possono avere ricadute anche nel settore dell’autotrasporto.
Decreto lavoro e incentivi all’occupazione: misure anche per l’autotrasporto
Al fine di ridurre i divari territoriali e favorire l’inserimento nel mercato del lavoro delle categorie più esposte, il decreto lavoro prevede quattro principali misure di decontribuzione:
- Bonus assunzione donne 2026. Eesonero contributivo del 100% fino a 650 euro mensili per 24 mesi. Elevato a 800 euro nelle regioni della ZES unica per il Mezzogiorno
- Bonus assunzione giovani 2026. Esonero fino a 500 euro mensili per 24 mesi. Aumentato a 650 euro nel Sud e nelle aree di crisi
- Bonus stabilizzazione giovani 2026. Esonero fino a 500 euro per 24 mesi per la stabilizzazione di contratti a termine stipulati tra il 1° gennaio e il 30 aprile 2026, di durata massima 12 mesi, effettuate tra il 1° agosto e il 31 dicembre 2026
- Bonus assunzioni ZES 2026. Esonero contributivo totale fino a 650 euro mensili per l’assunzione di over 35 disoccupati da almeno 24 mesi, per datori di lavoro con massimo 10 dipendenti
Si tratta di misure finalizzate a favorire l’occupazione stabile e ridurre i divari territoriali, che possono trovare applicazione anche nelle imprese di autotrasporto.
Salario giusto nel decreto lavoro: riferimento al TEC
Il Decreto Lavoro introduce il principio del “salario giusto”, fondato sul rispetto dei contratti collettivi nazionali (CCNL).
La disciplina sui trattamenti economici complessivi (TEC):
- garantisce una retribuzione non inferiore ai minimi stabiliti dai CCNL stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative
- contrasta il dumping salariale
- tutela le imprese favorendo la concorrenza leale
- valorizza l’autonomia di sindacati e datori di lavoro
Il provvedimento evita l’imposizione di un salario minimo fissato per legge, affidando alla contrattazione collettiva la definizione delle voci retributive.
Questo rafforza il riferimento ai contratti nazionali di categoria.
Rinnovi contrattuali: continuità della tutela economica
Il Decreto Lavoro interviene sulla disciplina dei rinnovi dei contratti collettivi di lavoro.
Nel rispetto dell’autonomia delle parti sociali:
- le parti disciplinano la decorrenza degli aumenti retributivi
- definiscono eventuali importi una tantum
- individuano strumenti di copertura economica per il periodo tra la scadenza del contratto e il rinnovo
La data di scadenza naturale del contratto precedente diventa il riferimento per garantire continuità nella tutela economica dei lavoratori.
In caso di mancato rinnovo entro 12 mesi:
- scatta un adeguamento automatico delle retribuzioni
- pari al 30% della variazione dell’IPCA
Decreto lavoro e caporalato digitale: nuove tutele
Il provvedimento introduce misure per prevenire l’intermediazione illecita e lo sfruttamento del lavoro, con particolare riferimento alle attività gestite tramite piattaforme digitali.
In particolare:
- viene prevista la verifica dell’identità digitale del lavoratore (SPID, CIE o sistemi equivalenti)
- si intende impedire il fenomeno della cessione o del “noleggio” degli account
- è vietato utilizzare credenziali non riconducibili alla propria identità
- i gestori delle piattaforme sono responsabili dei sistemi di controllo
- sono previste sanzioni amministrative o sospensione dell’attività in caso di omessa vigilanza
È inoltre riconosciuto il diritto alla trasparenza algoritmica:
- obbligo di fornire informazioni chiare sul funzionamento degli algoritmi
- diritto a conoscere i parametri del proprio rating
- possibilità di richiedere l’intervento umano per il riesame di decisioni automatizzate
Per le attività organizzate tramite strumenti digitali, queste disposizioni introducono nuove tutele.
Conciliazione famiglia-lavoro e organizzazione aziendale
Il Decreto Lavoro introduce uno sgravio contributivo per le imprese che adottano la certificazione UNI/PdR 192:2026.
La misura prevede:
- esonero contributivo fino all’1%
- limite massimo di 50.000 euro annui per ciascuna impresa
Per le aziende può rappresentare un’opportunità organizzativa.
TFR e previdenza complementare
Il Decreto Lavoro prevede la possibilità per i lavoratori di conferire alla previdenza complementare le quote di TFR maturate nel periodo gennaio-giugno 2026.
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