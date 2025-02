CAMION

Il 5 febbraio prende il via il primo click day per la presentazione delle istanze per l’assunzione di stranieri nell’autotrasporto del Decreto flussi 2025.

Il click day del 5 febbraio 2025 Decreto flussi riguarda l’ingresso di lavoratori stranieri subordinati non stagionali, tra gli altri per i settori autotrasporto merci per conto terzi, cantieristica navale, edilizia, meccanica, telecomunicazioni.

Il click day serve quindi a regolamentare gli ingressi di lavoratori subordinati non stagionali nei settori dell’autotrasporto merci per conto terzi.

Come presentare domanda di assunzione lavoratori stranieri autotrasporto

Le domande per l’assunzione di lavoratori stranieri nel settore autotrasporto devono essere inviate attraverso Ali Sportello del Ministero dell’Interno.

L’accesso al portale avverrà tramite il link: https://portaleservizi.dlci.interno.it/AliSportello/ali/home.htm, dalle 8:40 di ogni giornata dedicata al click day per l’accreditamento tramite SPID o CIE. L’invio delle istanze potrà avvenire a partire dalle ore 9:00, attenendosi scrupolosamente alle istruzioni fornite sulla homepage del portale.

Saranno accettate esclusivamente le domande precompilate con stato “da inviare” durante i giorni previsti per il click day. La fase di precompilazione si è chiusa il 30 novembre 2024.

Domande precompilate Decreto Flussi 2025

Per il 2025, i richiedenti hanno avuto la possibilità di precompilare le domande. Di seguito i dati aggiornati:

57.812 domande per lavoro subordinato non stagionale nei settori produttivi come edilizia , meccanica , autotrasporto ;

per nei settori produttivi come , , ; 61.432 domande per lavoro stagionale ;

per ; 44.809 domande per il settore dell’ assistenza familiare e socio-sanitaria (con quote dedicate);

per il settore dell’ (con quote dedicate); 734 domande per l’assistenza familiare e socio-sanitaria fuori quota (per cui sono previsti 10.000 ingressi).

Requisiti per l’assunzione di lavoratori stranieri nel settore autotrasporto

Le richieste di nulla osta per lavoro subordinato, per l’assunzione di lavoratori stranieri nel settore autotrasporto, possono essere inoltrate per i lavoratori provenienti da Albania, Algeria, Marocco, Moldova, Repubblica di Macedonia del Nord, Tunisia e Ucraina.

Per l’assunzione di lavoratori stranieri nel settore autotrasporto, è richiesto che i candidati siano in possesso di patenti superiori riconosciute in Italia nell’ambito di accordi bilaterali. Tuttavia, non è necessario dimostrare il possesso della Carta di Qualificazione del Conducente (CQC) al momento dell’assunzione, che si può ottenere una volta giunti in Italia.

Ne abbiamo parlato in questo articolo: Patente autotrasporto, nessun obbligo di CQC per autisti extracomunitari

Il click day del 5 febbraio 2025 rappresenta un momento importante per le aziende italiane che intendono procedere con l’assunzione di lavoratori stranieri nel settore autotrasporto. Si consiglia quindi di seguire con attenzione le linee guida del Ministero dell’Interno per garantire il corretto completamento della procedura.