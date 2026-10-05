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Dal 23 ottobre 2026 si potranno inserire le nuove domande per il Decreto Flussi 2027. La finestra interessa anche le imprese dell’autotrasporto merci che intendono assumere lavoratori non comunitari. Per il lavoro subordinato non stagionale, il click day è fissato al 16 febbraio 2027.

Decreto Flussi 2027: 165.850 ingressi

Per il 2027 sono previsti complessivamente 165.850 ingressi. Di questi, 76.200 riguardano il lavoro subordinato non stagionale, quota nella quale rientrano anche le imprese di autotrasporto merci.

Tra i Paesi di provenienza ammessi figura anche il Kenya, dopo il Memorandum d’intesa sottoscritto con l’Italia il 2 luglio 2026.

Nuove domande dal 23 ottobre sul Portale ALI

Le nuove domande si potranno inserire sul Portale Servizi ALI dal 23 ottobre 2026. Apertura alle ore 9:00 del 23 ottobre. La finestra resterà attiva fino alle ore 20:00 del 7 dicembre.

Il portale tornerà disponibile il 9 dicembre, dalle ore 9:00. La seconda finestra terminerà alle ore 20:00 del 13 dicembre.

In quei giorni non si potranno inserire nuove domande. Sarà possibile soltanto completare o modificare quelle già caricate. Le pratiche dovranno poi essere salvate nello stato “da inviare”.

Lavoro subordinato, click day il 16 febbraio 2027

Per il lavoro subordinato non stagionale il click day del Decreto Flussi 2027 è fissato alle ore 9:00 del 16 febbraio.

Le domande potranno comunque essere trasmesse fino al 31 dicembre 2027, nei limiti delle quote disponibili. Per le aziende dell’autotrasporto sarà quindi importante arrivare preparate, con documentazione e verifiche già completate.

Nulla osta e contratto di soggiorno: cambiano i termini

Il datore di lavoro avrà 15 giorni dalla comunicazione della conclusione degli accertamenti sul visto per confermare allo Sportello unico la richiesta di nulla osta.

Sale inoltre da otto a 15 giorni dall’ingresso in Italia il termine per sottoscrivere il contratto di soggiorno e trasmetterlo telematicamente allo Sportello unico.

La conferma del nulla osta e l’invio del contratto potranno essere effettuati direttamente dall’impresa oppure, su mandato, dai soggetti abilitati o dalle organizzazioni datoriali comparativamente più rappresentative a cui l’azienda aderisce.

Per le imprese di trasporto che cercano autisti e personale da assumere attraverso il Decreto Flussi, il passaggio chiave sarà quindi organizzare per tempo le pratiche e seguire con attenzione tutte le scadenze previste. Un errore nella compilazione o un ritardo può incidere sulla possibilità di utilizzare le quote assegnate al settore.

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