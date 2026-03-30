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Spedizioni extra-UE, incentivi agli investimenti e credito d’imposta

Il decreto fiscale 2026 (DL 27 marzo 2026, n. 38) è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Introduce diverse misure in ambito economico e tributario. Interventi che incidono anche sul settore del trasporto merci e della logistica.

Non si tratta di un provvedimento specifico per l’autotrasporto. Tuttavia, il decreto fiscale contiene interventi rilevanti. Misure che influenzano direttamente le attività operative. Ma anche gli investimenti e la gestione fiscale delle imprese del comparto.

Spedizioni extra-UE: rinvio della tassa sui piccoli pacchi

Tra le principali novità del decreto fiscale c’è il rinvio dell’applicazione del contributo. La misura riguarda le spedizioni di beni di valore inferiore a 150 euro. In particolare, quelle provenienti da Paesi extra-UE.

Il provvedimento stabilisce un punto chiaro. Il contributo non si applica alle spedizioni effettuate prima del 1° luglio 2026.

Questa misura è particolarmente rilevante per il settore logistico, in quanto:

evita un aumento immediato dei costi per le spedizioni e-commerce

per le spedizioni e-commerce garantisce continuità nei flussi internazionali

consente agli operatori di adeguarsi gradualmente alle nuove regole

Investimenti: eliminato il vincolo UE per l’iperammortamento

Il decreto fiscale interviene anche sulla disciplina della maggiorazione dell’ammortamento per i beni strumentali. Viene tolto il vincolo che permetteva l’agevolazione solo per i beni prodotti nell’UE o nello Spazio economico europeo.

Questa modifica amplia le opportunità per le imprese di trasporto e logistica. Le aziende potranno investire con benefici fiscali anche in beni acquistati fuori dall’UE.

In concreto, le aziende potranno agevolare l’acquisto di:

veicoli industriali

attrezzature per la movimentazione merci

sistemi automatizzati di magazzino

tecnologie digitali

Credito d’imposta al 35% per investimenti

Un’altra misura rilevante prevista dal decreto fiscale è l’introduzione di un contributo sotto forma di credito d’imposta pari al 35% per le imprese che hanno effettuato investimenti in beni strumentali conformi ai requisiti previsti.

Il credito:

è utilizzabile in compensazione tramite modello F24

deve essere fruito entro il 31 dicembre 2026

non concorre alla formazione del reddito imponibile

Per il settore logistico, questa misura rappresenta un incentivo concreto alla modernizzazione, in particolare per:

digitalizzazione delle flotte

sistemi di tracciamento e gestione

automazione dei magazzini

Altre misure fiscali con impatto indiretto

Il decreto fiscale contiene anche ulteriori disposizioni di carattere generale che possono incidere sulle imprese del settore, tra cui:

modifiche al regime IVA di alcune operazioni

di alcune operazioni interventi su ritenute e provvigioni

norme sulla riscossione

Si tratta di misure non specifiche per il trasporto merci, ma che influenzano la gestione amministrativa e fiscale delle aziende.

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