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Approvato il Decreto Bollette. Il CdM ha approvato il 9 novembre 2026 nuove misure per contenere il costo dell’energia elettrica e del gas. Il provvedimento punta ad alleggerire le bollette delle imprese. Intervenendo soprattutto sul legame tra prezzo del gas e prezzo dell’elettricità.

Decreto Bollette: soglia del gas a 58,9 euro

Nella dichiarazione diffusa dopo il Consiglio dei ministri, Giorgia Meloni spiega che, quando il gas utilizzato per produrre elettricità supera 58,9 euro al megawattora, interviene un meccanismo per limitare il trasferimento dei rincari al prezzo elettrico.

Dal 1° gennaio 2027 saranno rimborsate alle centrali termoelettriche ulteriori componenti della tariffa di trasporto del gas. È previsto inoltre un rimborso aggiuntivo, definito dall’ARERA, per un massimo di diciotto mesi, con uscita graduale. Il Governo indica anche limiti al trasferimento dei costi sulle bollette.

Quanto risparmieranno le aziende nel 2027

Il comunicato del Consiglio dei ministri presenta tre esempi di risparmio stimato:

Circa 280 euro per una piccola impresa artigiana tipo, con consumi di 40 megawattora annui.

Circa 210.000 euro per una grande impresa alimentare, con consumi di 30.000 megawattora annui.

Circa 520.000 euro per un’impresa energivora con significativa autoproduzione e consumi di 40.000 megawattora annui.

Si tratta di stime riferite ai consumi del 2027, non di contributi da richiedere. I benefici effettivi per ogni impresa dipenderanno comunque dalle modalità applicative e dalle condizioni contrattuali.

Decreto Bollette: gas e mercato elettrico

Per il gas naturale, Meloni indica un taglio di oltre 850 milioni di euro sugli oneri di sistema. L’ARERA dovrà stabilire le modalità di riduzione per i clienti finali nel 2027.

L’Autorità adotterà inoltre linee guida contro le pratiche abusive e il trattenimento economico della capacità produttiva. L’obiettivo è far arrivare ai consumatori anche i vantaggi dei minori costi dell’energia rinnovabile.

Gasolio e carburanti: le dichiarazioni di Meloni

Accanto alle bollette, la presidente del Consiglio richiama gli interventi sui carburanti: finora, afferma, sono stati destinati 2,5 miliardi di euro al contenimento dei prezzi, soprattutto del gasolio, fondamentale per trasporti e attività produttive. Meloni sottolinea che è in vigore un tetto ai prezzi alla pompa adottato dalla maggior parte delle società petrolifere. Il meccanismo delle accise mobili resta in vigore e, dichiara, sarà riattivato quando l’andamento dei prezzi lo richiederà.