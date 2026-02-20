CAMION

Contributi in bolletta, taglio degli oneri, PPA, gas, ETS e misure 2026

Con l’approvazione del 18 febbraio 2026 entra in vigore il Decreto bollette. Riguarda il costo di luce e gas per famiglie e imprese.

Nel videomessaggio, il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha detto che l’intervento vale oltre 5 miliardi di euro.

Il testo non riguarda solo il rafforzamento del bonus sociale. Contiene anche interventi specifici per le aziende su luce e gas: contributi in bolletta, taglio degli oneri e strumenti per rendere più stabili i prezzi dell’energia.

Decreto bollette: contributi diretti per le imprese

Il Decreto bollette introduce un contributo sulla bolletta elettrica destinato a tutte le imprese, finanziato tramite un incremento di due punti percentuali dell’aliquota IRAP applicata ad alcuni comparti del settore energetico.

Gli stanziamenti previsti sono:

431 milioni di euro per il 2026 (pari a circa 3,4 €/MWh)

(pari a circa 3,4 €/MWh) 500 milioni di euro per il 2027 (circa 4 €/MWh)

(circa 4 €/MWh) 68 milioni di euro per il 2028 (0,54 €/MWh)

Il beneficio si traduce in una riduzione degli oneri generali di sistema che incidono direttamente sulla bolletta elettrica delle aziende.

A questo si aggiunge un ulteriore contributo di 850 milioni di euro, pari a circa 6,8 €/MWh, finanziato tramite la riduzione delle tempistiche di giacenza degli oneri di sistema versati dai venditori.

Decreto bollette e imprese gasivore: riduzione dei costi del gas

Il Decreto bollette interviene anche sui costi del gas, con misure specifiche per le imprese che ne fanno un uso intensivo nei processi produttivi.

Sono previste:

Riduzione degli oneri di trasporto del gas

Riduzione di ulteriori componenti tariffarie

Valorizzazione a mercato del gas stoccato dal GSE e da SNAM

Semplificazione della misura del Gas Release per incrementare l’offerta nazionale a prezzi calmierati

Nel videomessaggio ufficiale sono stati forniti esempi concreti di risparmio:

oltre 500 euro annui sulla luce e 200 euro sul gas per piccoli operatori

sulla luce e per piccoli operatori fino a 9.000 euro annui sull’elettricità e 10.000 euro sul gas per PMI strutturate

e per PMI strutturate oltre 220.000 euro annui sul gas per grandi imprese gasivore

Decreto bollette e PPA: stabilizzare il prezzo della luce

Uno degli interventi più strutturali del Decreto bollette è la promozione dei Power Purchase Agreement (PPA) per favorire contratti di lungo periodo per energia rinnovabile.

Il decreto prevede:

Incentivi all’aggregazione della domanda tra PMI

Coinvolgimento di Acquirente Unico nel servizio di aggregazione

nel servizio di aggregazione Ruolo del GSE come garante di ultima istanza

L’obiettivo è favorire il disaccoppiamento del prezzo dell’energia elettrica da quello del gas, riducendo la volatilità e garantendo maggiore stabilità dei costi nel medio-lungo periodo.

Decreto bollette e fonti rinnovabili (FER)

Il Decreto bollette promuove la contrattualizzazione degli impianti a fonti energetiche rinnovabili a fine incentivazione, riconoscendo una premialità del 15% rispetto alla differenza tra prezzo spot e prezzo riconosciuto nel servizio di aggregazione.

Sono inoltre previste:

Riduzione degli oneri generali per impianti alimentati da bioliquidi, biomasse e biogas

per impianti alimentati da bioliquidi, biomasse e biogas Possibilità per i titolari di impianti fotovoltaici dei Conti Energia di ridurre temporaneamente l’incentivo (15% o 30%) in cambio di un’estensione della durata

di ridurre temporaneamente l’incentivo (15% o 30%) in cambio di un’estensione della durata Meccanismi di repowering con accesso a nuovi strumenti di supporto

Queste misure incidono sulla componente ASOS, contribuendo alla riduzione complessiva degli oneri in bolletta.

Decreto bollette, ETS e mercato energetico

Il Decreto bollette interviene anche sui costi ETS (Emission Trading System), che incidono sul prezzo dell’energia elettrica.

Tra le disposizioni previste:

Rimborso del costo del gas per la produzione termoelettrica entro il limite dei diritti ETS riconosciuti (misura soggetta a notifica alla Commissione europea)

entro il limite dei diritti ETS riconosciuti (misura soggetta a notifica alla Commissione europea) Rimborso degli oneri di trasporto del gas utilizzato per la generazione elettrica

Rafforzamento della concorrenza sui mercati elettrici (REMIT)

Eliminazione dello spread TTF-PSV (circa 2 €/MWh) tramite un servizio di liquidità del gas, con un limite massimo di spesa di 200 milioni di euro

Decreto bollette: reti elettriche, data center e decarbonizzazione

Oltre agli aiuti su luce e gas, il Decreto bollette contiene disposizioni relative a:

Risoluzione della saturazione virtuale delle reti elettriche

Integrazione dei centri di elaborazione dati nel sistema elettrico

Attribuzione ad ARERA di principi e criteri per l’accesso alla rete di trasporto e ai siti di stoccaggio della CO₂

di principi e criteri per l’accesso alla rete di trasporto e ai siti di stoccaggio della CO₂ Misure di tutela per i settori industriali ad alta intensità energetica (HTA), anche tramite approvvigionamento di biometano

Si tratta di interventi che puntano a rafforzare la competitività e sostenere la transizione energetica del sistema produttivo italiano.

Decreto bollette: quale impatto per le imprese?

Il Decreto bollette combina interventi immediati in bolletta e misure strutturali sul mercato energetico. Per le imprese italiane, in particolare energivore e manifatturiere, il provvedimento rappresenta un intervento significativo per contenere il costo di luce e gas.

L’efficacia concreta dipenderà ora dall’attuazione operativa delle norme e dai provvedimenti regolatori successivi.

