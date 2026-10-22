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Nuovi fondi per il gasolio, aiuti ai camionisti e novità su leasing

Il Decreto autotrasporto è stato approvato dal Consiglio dei ministri giovedì 22 ottobre 2026, dopo giorni di proteste e blocchi dei tir che hanno messo in difficoltà i rifornimenti in diverse regioni italiane.

Il governo interviene contro il caro gasolio con nuovi stanziamenti, crediti d’imposta e misure per alleggerire i costi sostenuti dalle imprese.

Un provvedimento atteso soprattutto dai piccoli autotrasportatori, alle prese con prezzi del carburante sempre più pesanti e margini di guadagno ridotti.

L’approvazione rappresenta un passaggio importante nella vertenza, ma restano da chiarire le modalità con cui le aziende potranno ottenere concretamente gli aiuti.

Decreto autotrasporto: nuovi fondi e credito d’imposta sul gasolio

Il decreto prevede un rafforzamento delle risorse destinate a compensare l’aumento dei prezzi del carburante. In particolare, sono indicati 66,4 milioni di euro aggiuntivi per sostenere le imprese che hanno già affrontato i rincari nei mesi precedenti.

A questi si affiancano 60 milioni di euro per il 2026, destinati al credito d’imposta sulle spese per gasolio sostenute nel periodo compreso tra il 1° settembre e il 5 ottobre.

Si tratta di interventi pensati per ridurre l’impatto economico del carburante sui bilanci aziendali. Il credito d’imposta, però, non equivale a uno sconto immediato alla pompa: rappresenta un’agevolazione fiscale utilizzabile secondo condizioni e procedure specifiche.

Per conoscere gli importi effettivamente riconosciuti alle singole imprese sarà necessario verificare i requisiti previsti e le successive disposizioni operative.

Aiuti anche ai piccoli camionisti con mezzi Euro 3 ed Euro 4

Uno dei punti più delicati riguarda le piccole aziende di autotrasporto, soprattutto quelle che lavorano con due o tre camion e non dispongono delle risorse necessarie per rinnovare rapidamente il parco mezzi.

Il MIT ha annunciato l’intenzione di intervenire anche a favore di queste realtà, particolarmente diffuse nel Mezzogiorno.

L’attenzione riguarda anche chi utilizza ancora veicoli Euro 3 ed Euro 4, spesso esclusi da alcune agevolazioni riservate ai mezzi più moderni.

L’obiettivo dichiarato è consentire anche alle imprese più piccole di affrontare l’aumento dei costi senza compromettere la continuità dell’attività.

Decreto autotrasporto: cosa cambia per i leasing dei camion

Tra le misure affrontate dal governo c’è anche il problema dei finanziamenti e dei leasing sui mezzi pesanti.

Come comunicato dal MIT, il provvedimento consente di sospendere fino al 31 marzo 2027 i canoni di leasing in scadenza tra novembre 2026 e marzo 2027.

Per un’impresa con pochi camion, le rate mensili rappresentano una spesa fissa che si aggiunge al carburante, alla manutenzione, alle assicurazioni e agli altri costi di gestione.

Il provvedimento punta ad alleggerire questa pressione attraverso interventi sui tempi di pagamento dei leasing.

Blocco dei tir: le proteste finiranno dopo il decreto?

Il via libera del Consiglio dei ministri arriva dopo una mobilitazione che ha provocato pesanti conseguenze sulla distribuzione delle merci, soprattutto nel Sud Italia.

In Sicilia e Calabria alcune organizzazioni hanno già sospeso il fermo, consentendo una graduale ripresa delle consegne. In Campania, invece, restano situazioni critiche e presidi ancora da superare.

L’approvazione del decreto potrebbe favorire un allentamento delle proteste, ma non garantisce automaticamente la fine dei blocchi.

Quando arrivano gli aiuti agli autotrasportatori?

È la domanda che interessa maggiormente le imprese. L’approvazione del decreto non significa che i contributi siano immediatamente disponibili sui conti correnti.

Serviranno indicazioni sulle procedure, sulla documentazione necessaria e sulle modalità di utilizzo dei crediti d’imposta.

Nel frattempo, per gli autotrasportatori resta fondamentale conoscere i tempi effettivi di accesso alle risorse. Dopo giorni di camion fermi e consegne rallentate, la questione non riguarda soltanto l’ammontare degli stanziamenti, ma anche la velocità con cui gli interventi potranno dare sollievo alle aziende.

Il decreto è stato approvato. Adesso saranno l’attuazione delle misure e la risposta degli operatori a determinare se la crisi dell’autotrasporto potrà avviarsi verso una soluzione.