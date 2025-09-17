CAMION

Geotab, con la nuova dash cam AI GO Focus Plus, cambia la guida e salva la vita degli autisti di mezzi pesanti e migliora la sicurezza delle flotte di camion.

La nuova dash cam AI GO Focus Plus di Geotab è dotata di avvisi vocali immediati e di una piattaforma di video intelligence in grado di ridurre fino al 95% i comportamenti di guida rischiosi.

Un’innovazione che cambia il lavoro quotidiano dei camionisti e della gestione delle flotte di camion, rafforzando la sicurezza su strada e riducendo costi e incidenti.

Nuova dash cam AI GO Focus Plus Geotab

La dash cam GO Focus Plus di Geotab è una telecamera dual-face basata sull’intelligenza artificiale, capace di monitorare sia la strada sia l’interno della cabina del camion.

L’elemento chiave è la funzione di coaching vocale in tempo reale per gli autisti di mezzi pesanti.

Quando il sistema rileva pericolo, distrazione, uso del telefono, stanchezza o mancato rispetto della distanza di sicurezza, invia all’autista del camion un avviso vocale immediato.

I risultati evidenziano che la protegge gli autisti di mezzi pesanti:

-95% nell’uso del telefono durante la guida

-90% nel mancato rispetto della distanza di sicurezza

Questi numeri dimostrano che la dash cam AI di Geotab non è solo un dispositivo di registrazione, ma un vero assistente digitale per i camionisti.

Nuova dash cam che salva la vita di camionisti e cambia la vita ai fleet manager

L’innovazione di Geotab va ben oltre il semplice controllo. La dash cam GO Focus Plus rappresenta un supporto proattivo in cabina, che offre benefici concreti sia agli autisti sia ai gestori delle flotte.

Protezione degli autisti di mezzi pesanti : le registrazioni video dual-face tutelano i camionisti da accuse ingiuste in caso di incidente, fornendo prove video affidabili e immediate.

: le registrazioni video dual-face tutelano i camionisti da accuse ingiuste in caso di incidente, fornendo prove video affidabili e immediate. Riduzione dello stress e maggiore sicurezza : sapere di avere un “assistente” che avvisa in tempo reale aiuta a prevenire rischi e incidenti, migliorando il benessere psicofisico di chi guida.

: sapere di avere un “assistente” che avvisa in tempo reale aiuta a prevenire rischi e incidenti, migliorando il benessere psicofisico di chi guida. Coaching mirato e continuo: ogni alert diventa un’opportunità di formazione. La piattaforma MyGeotab registra i progressi, permettendo di premiare i miglioramenti e promuovere una vera cultura della sicurezza.

La dash cam AI di Geotab salva i camionisti

Il lancio della dash cam AI di Geotab arriva in un momento importante per il trasporto su strada.

Secondo i dati ACI-ISTAT, nel 2024 in Italia i decessi negli incidenti che coinvolgono i camion sono aumentati del 30,4%, raggiungendo quota 146.

Un sondaggio Geotab rivela inoltre che:

molti conducenti percepiscono un aumento degli incidenti,

il 34% ha valutato di abbandonare la professione nell’ultimo anno,

stress, turni lunghi e timore di responsabilità ingiuste restano problemi quotidiani.

In questo scenario, strumenti come la dash cam GO Focus Plus con avvisi vocali istantanei diventano essenziali per proteggere chi guida e le aziende.

L’assistente alla guida della dash cam GO Focus Plus di Geotab salva la vita dei camionisti. Per conoscere tutti i dettagli è possibile visitare il sito ufficiale Geotab GO Focus Plus.

Piattaforma di video intelligence: evoluzione continua e integrazione perfetta

La dash cam GO Focus Plus è integrata nella piattaforma di video intelligence Geotab, progettata per migliorare costantemente.

Grazie a modelli avanzati di AI che si aggiornano automaticamente, il sistema diventa sempre più preciso nel rilevamento dei rischi e nella gestione degli alert.

I vantaggi per i fleet manager sono evidenti:

analisi rapida dei comportamenti a rischio senza ore di filmati,

dati e video contestuali per interventi mirati,

workflow fluido su MyGeotab per assegnare compiti, monitorare e riconoscere progressi.

Continua a leggere: Autotrasporto: attenzione sui camionisti solo per tragedie o eroismo