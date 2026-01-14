CAMION

DAF amplia la propria gamma di veicoli a zero emissioni con il nuovo camion elettrico XG e XG+ Electric, una soluzione pensata per il trasporto pesante e per le lunghe distanze che unisce oltre 500 km di autonomia con il massimo livello di comfort oggi disponibile nel settore dei veicoli industriali.

DAF rafforza gamma dell’elettrico

Con l’introduzione di XG e XG+ Electric, DAF consolida una gamma dell’elettrico già riconosciuta a livello internazionale. Il nuovo camion elettrico condivide il DNA delle serie XD e XF Electric, premiate come International Truck of the Year 2026 grazie alle moderne catene cinematiche, all’innovativa tecnologia delle batterie LFP e a un comfort di guida superiore.

L’offerta elettrica copre tutte le principali applicazioni del trasporto: distribuzione urbana, distribuzione regionale e ora anche il lungo raggio, aprendo nuove prospettive operative per l’impiego internazionale a zero emissioni.

Cabina XG e XG+: il massimo comfort del camion elettrico DAF

Uno dei principali punti di forza del camion elettrico DAF XG e XG+ Electric è la cabina, oggi la più spaziosa presente sul mercato. Rispetto alla già ampia serie XF, la cabina è più lunga di 33 centimetri e, grazie all’altezza maggiorata, offre un ambiente interno estremamente generoso.

Il volume totale raggiunge 12,5 m³, con un’altezza interna utile fino a 2,2 metri, creando uno spazio ideale per il lavoro, la vita a bordo e il riposo. I letti larghi 80 centimetri per tutta la loro lunghezza rappresentano un riferimento assoluto in termini di comfort. Attualmente, non esiste un camion elettrico con un livello di abitabilità superiore.

Trasmissione elettrica DAF potente e raffinata

Il camion elettrico DAF XG e XG+ Electric è equipaggiato con il motore elettrico PACCAR EX-D2, disponibile con potenze comprese tra 270 e 350 kW e una coppia massima di 2.400 Nm. La trasmissione compatta utilizza due motori elettrici separati abbinati a un cambio integrato a tre marce.

Questa configurazione consente cambi di marcia estremamente fluidi, una risposta progressiva e un comfort di guida elevato anche a pieno carico. La silenziosità della trazione elettrica contribuisce a ridurre l’affaticamento del conducente nelle tratte più lunghe.

Sistema di batterie DAF modulare e autonomia reale

Il camion elettrico DAF XG e XG+ Electric può essere configurato con da tre a cinque pacchi batteria, posizionati in modo modulare sul telaio in funzione dell’applicazione del veicolo.

La configurazione con cinque batterie consente di raggiungere oltre 500 km di autonomia a emissioni zero con una sola ricarica. Con una pianificazione ottimale del veicolo e delle soste di ricarica, il camion elettrico può superare i 1.000 km percorsi in un solo giorno, rendendolo adatto anche al trasporto internazionale.

Aerodinamica DAF avanzata per la massima efficienza

L’elevata autonomia del camion elettrico DAF è il risultato di un’attenta ottimizzazione aerodinamica. Il design uniforme e affusolato della cabina, il parabrezza curvo, le minigonne laterali, gli spoiler e i parafanghi contribuiscono a ridurre in modo significativo la resistenza all’aria.

L’utilizzo di videocamere al posto degli specchi retrovisori tradizionali migliora ulteriormente il coefficiente aerodinamico e consente di ridurre il consumo energetico complessivo, aumentando l’efficienza reale su strada.

Batterie LFP DAF: sostenibilità e lunga durata

Come per gli altri veicoli elettrici del marchio, anche il camion elettrico DAF XG e XG+ Electric utilizza batterie LFP di nuova generazione, prive di cobalto e nichel. Queste batterie offrono un’elevata stabilità termica e possono essere ricaricate quotidianamente fino al 100% senza comprometterne la durata.

Le batterie sono coperte da una garanzia di otto anni e, nella configurazione a tre pacchi, permettono una ricarica dal 10% all’80% in circa 45 minuti, un valore particolarmente rilevante per l’operatività quotidiana.

Servizi di assistenza DAF dedicati all’elettrico

DAF supporta il camion elettrico XG e XG+ Electric con un pacchetto completo di servizi dedicati. Sono disponibili soluzioni di ricarica intelligenti, sistemi di accumulo dell’energia, contratti di manutenzione personalizzati, servizi di gestione flotte online e opzioni di finanziamento flessibili.

Questo ecosistema integrato consente alle aziende di affrontare la transizione verso il camion elettrico con maggiore sicurezza operativa e una migliore previsione dei costi.

Configurazioni disponibili del camion elettrico DAF

Il camion elettrico DAF XG e XG+ Electric è disponibile come trattore 4×2 e come telaio 6×2 con assale trainato sterzante. Indipendentemente dalla configurazione scelta, il veicolo combina una trasmissione elettrica altamente efficiente con il miglior design interno e il massimo livello di comfort oggi disponibile per i conducenti di mezzi pesanti.

Con XG e XG+ Electric, DAF dimostra che il camion elettrico per il lungo raggio non è più una promessa, ma una realtà concreta, già pronta per l’impiego quotidiano.

Leggi anche: Volvo Trucks, Codognotto e IKEA: progetto con camion elettrici per la logistica