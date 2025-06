CAMION

Il commercio estero spinge l’occupazione nel settore spedizioni e logistica: Fedespedi presenta il Manifesto 2025 per attrarre talenti e valorizzare le risorse umane

Cresce la domanda di lavoro nel settore spedizioni e logistica in Italia, spinta dall’aumento costante del commercio estero. Dal 2015 a oggi, il numero degli occupati è aumentato del 16,8%, superando i 60.000 addetti. Tuttavia, il comparto registra ancora una carenza di oltre 4.000 figure professionali, soprattutto nel campo della logistica internazionale.

Il dato è emerso durante l’Assemblea pubblica 2025 di Fedespedi, dedicata a lavoro, innovazione e cambiamento organizzativo. Presentato il Manifesto per l’attrattività del settore, documento strategico nato per valorizzare le risorse umane, promuovere l’innovazione e affrontare le sfide globali del comparto logistico.

Il commercio estero alimenta la crescita occupazionale per spedizioni e logistica

Secondo il Centro Studi Fedespedi, l’Italia è oggi il settimo Paese esportatore al mondo, con un peso del 2,8% sull’export globale.

L’importanza del commercio estero per l’economia nazionale è cresciuta in modo significativo: il peso combinato di export e import sul PIL è passato dal 45,8% nel 2014 al 65,2% nel 2024. L’export italiano è cresciuto da 382,9 miliardi a oltre 623,5 miliardi di euro nello stesso periodo.

Questa forte propensione all’interscambio si riflette direttamente sulla logistica e spedizioni internazionali, oggi vero asset strategico per la competitività del sistema produttivo italiano.

Settore spedizioni in espansione, ma mancano le competenze

Il settore delle spedizioni e logistica mostra alta stabilità occupazionale (97% dei contratti sono a tempo indeterminato) e una presenza femminile superiore alla media logistica: il 43,7% dei dipendenti sono donne.

Ma la sfida è trovare nuove competenze. Le figure più richieste nel 2025 sono:

Operations Officer Export/Import Mare-Aereo : gestione completa delle spedizioni, documentazione, contatto con clienti, dogane e compagnie.

: gestione completa delle spedizioni, documentazione, contatto con clienti, dogane e compagnie. Area Sales: sviluppo commerciale, offerte di spedizione, gestione contratti e portafoglio clienti.

Tra le competenze più ricercate spiccano:

Conoscenza delle lingue : inglese fluente + seconda lingua (francese, tedesco, spagnolo, cinese).

: inglese fluente + seconda lingua (francese, tedesco, spagnolo, cinese). Competenze digitali e tecnico-normative .

. Soft skills: problem solving, gestione dello stress, organizzazione, lavoro in team.

Il Manifesto Fedespedi 2025: persone al centro della logistica

Il Manifesto per l’attrattività del settore spedizioni e logistica, presentato durante l’Assemblea pubblica, è il risultato di un lavoro corale tra le aziende associate a Fedespedi, in collaborazione con l’Osservatorio Contract Logistics “Gino Marchet” del Politecnico di Milano e ODM Consulting.

“Viviamo un momento di forte incertezza globale – ha dichiarato Alessandro Pitto, presidente Fedespedi – ma vogliamo affrontarlo puntando su talento, formazione e valorizzazione delle competenze. Le persone fanno la differenza”.

“Il nostro Manifesto – ha aggiunto Guglielmo Davide Tassone, vicepresidente con delega HR – evidenzia valori chiave come benessere, internazionalità, innovazione e sviluppo, che da sempre caratterizzano il nostro settore”.

Alta occupabilità per i diplomati ITS: logistica opportunità concreta

Un dato incoraggiante riguarda i giovani: il 93,8% dei diplomati ITS in logistica trova lavoro entro un anno. Il comparto rappresenta una concreta occasione di occupazione qualificata per i diplomati, con prospettive di crescita professionale rapide e internazionali.

Spedizioni e logistica, settori strategici per il lavoro in Italia

Il settore delle spedizioni internazionali e della logistica è oggi uno dei pilastri dell’economia italiana, grazie alla spinta del commercio estero, alla digitalizzazione e alla centralità delle competenze umane.

Con oltre 4.000 posizioni aperte, alta stabilità occupazionale, forte presenza femminile e sbocchi immediati per i giovani, la logistica si conferma come un settore in espansione, stabile, innovativo e orientato al futuro.

