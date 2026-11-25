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Il D.L. n. 193/2026 introduce uno stanziamento autonomo per il credito caro gasolio a favore delle imprese di autotrasporto, a fronte di spese sostenute dal 1° settembre al 5 ottobre ed utilizzabile fino al 31 dicembre 2027.

Si tratta dello stesso credito di cui all’art. 3 D.L. n. 33/2026, il quale al comma 1 riconosce un credito d’imposta fino al 70% della maggiore spesa per il gasolio utilizzato da veicoli Euro V ed Euro VI, rispetto al prezzo medio di febbraio 2026.

Il periodo agevolato, inizialmente limitato ai mesi da marzo a maggio, è stato esteso poi a settembre (D.L. n. 157/2026) e a ottobre (D.L. n. 162/2026).

Ne consegue che le imprese hanno di fronte due crediti distinti:

quello per i mesi da marzo ad agosto, per il quale le istanze sono state presentate entro il 20 settembre sulla piattaforma dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli; quello per il periodo successivo, che richiede una nuova istanza.

Al nuovo credito si applica la stessa disciplina, ovvero, cioè la non concorrenza al reddito e alla base imponibile IRAP, l’irrilevanza ai fini degli artt. 61 e 109, comma 5, TUIR, la disapplicazione dei limiti dell’art. 1, comma 53, Legge n. 244/2007, e dell’art. 34, Legge n. 388/2000, e le regole sul cumulo.

Resta fermo il rispetto della disciplina sugli aiuti di Stato.

Al riguardo, il Quadro temporaneo per la crisi in Medio Oriente richiede che gli aiuti siano concessi entro il 31 dicembre 2026, termine esteso al 31 marzo 2027 per gli utilizzi.

Il credito resta fruibile dal decimo giorno successivo alla trasmissione da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dei decreti di concessione all’Agenzia delle Entrate, con il codice tributo 7082 (risoluzione n. 40/E/2026), nei limiti dell’importo visibile nel cassetto fiscale, pena lo scarto del modello F24.

Riflessi sul bilancio d’esercizio 2026 delle aziende di autotrasporto:

Il credito riduce il costo del gasolio per autotrazione e costituisce, al pari del credito ordinario per il recupero delle accise, un contributo in conto esercizio, da iscrivere in un’apposita sottovoce della voce A5 del Conto economico, in contropartita del credito tributario. Tale componente positiva va sommarsi ai ricavi per il trasporto conto terzi, determinando nella differenza con i costi d’esercizio un miglioramento del margine operativo lordo aziendale.

Dato che, il diritto al credito sorge solo con l’approvazione del decreto di concessione e non con il sostenimento della spesa, ne consegue che:

il credito relativo ai mesi da marzo ad agosto va rilevato nel bilancio d’esercizio 2026 limitatamente alla quota utilizzata entro il 31 dicembre;

il credito per il periodo dal 1° settembre al 5 ottobre va rilevato nel bilancio d’esercizio 2026 solo se concesso entro il 31 dicembre.

Dal punto di vista fiscale, il provento in oggetto non concorre alla formazione della base imponibile IRES e dell’IRAP, non genera il pagamento di nuove imposte.