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L’autotrasporto torna a chiedere risposte rapide al Governo. UNATRAS, il coordinamento delle Associazioni nazionali dell’autotrasporto, ha inviato una lettera alla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, al Ministro del MIT Matteo Salvini e al Ministro del MEF Giancarlo Giorgetti.

La richiesta è chiara: attuare subito gli impegni assunti con il settore. Le misure promesse avevano portato alla sospensione del fermo nazionale dell’autotrasporto previsto nel mese di maggio. Ora, però, le imprese chiedono tempi certi e indicazioni operative.

Autotrasporto in attesa delle misure promesse

A oltre un mese dall’incontro tenutosi a Palazzo Chigi, molte imprese dell’autotrasporto attendono ancora indicazioni precise. Mancano infatti tempi e modalità operative per accedere agli interventi annunciati dal Governo.

Questa incertezza pesa su camionisti, padroncini, artigiani, micro imprese e aziende di trasporto. Il settore deve affrontare ogni giorno costi elevati, margini ridotti e scadenze fiscali importanti.

Per questo UNATRAS chiede un confronto urgente con l’Esecutivo. L’obiettivo è conoscere lo stato di attuazione delle misure e il cronoprogramma degli interventi ancora attesi.

Credito gasolio: 300 milioni attesi dal settore

Uno dei temi centrali riguarda il credito d’imposta per il caro gasolio. Per l’autotrasporto sono stati annunciati 300 milioni di euro, ma le imprese attendono ancora istruzioni chiare per poter accedere alla misura.

Il carburante resta una delle principali voci di costo per chi lavora su strada. Ogni ritardo rischia quindi di creare nuove difficoltà, soprattutto per le aziende più piccole e per gli autotrasportatori artigiani.

Il credito gasolio è considerato un intervento necessario per sostenere la competitività delle imprese italiane. Senza tempi certi, però, il beneficio rischia di restare solo sulla carta.

Deduzioni forfettarie: servono importi ufficiali

Oltre al credito gasolio, resta aperto il nodo delle deduzioni forfettarie. Si tratta di una misura importante per artigiani e micro imprese dell’autotrasporto, soprattutto in vista della dichiarazione dei redditi.

UNATRAS segnala la mancata definizione, da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze, degli importi delle deduzioni. Questo ritardo genera incertezza per molti operatori che devono organizzare correttamente i propri adempimenti fiscali.

Per il settore, conoscere gli importi ufficiali non è un dettaglio. È una condizione necessaria per programmare le attività, gestire le scadenze e chiudere correttamente i conti fiscali.

Consulta dell’autotrasporto e della logistica ancora da costituire

Nella lettera inviata al Governo, UNATRAS richiama anche la necessità di costituire la Consulta generale dell’autotrasporto e della logistica.

La Consulta viene considerata uno strumento utile per mantenere aperto un confronto stabile tra Governo, associazioni di categoria e imprese.

Per UNATRAS, la Consulta serve a riportare al centro del confronto i problemi che le imprese vivono ogni giorno.

Dai costi in aumento alle regole da chiarire, fino ai tempi di pagamento e alla difficoltà nel reperire autisti.

Tra i temi più urgenti ci sono il costo del carburante, la carenza di autisti, la concorrenza, i tempi di pagamento, la burocrazia, la sostenibilità e la competitività delle aziende italiane.

UNATRAS chiede un incontro urgente al Governo

UNATRAS sottolinea che le imprese dell’autotrasporto hanno dimostrato senso di responsabilità. La sospensione del fermo nazionale ha evitato conseguenze pesanti per il sistema produttivo, la logistica e la distribuzione delle merci.

Ora il coordinamento chiede che gli impegni presi vengano rispettati. Per questo è stato richiesto un incontro urgente con il Governo.

Il settore vuole conoscere lo stato reale degli interventi annunciati. Inoltre, chiede un calendario chiaro per le misure ancora da attuare.

Perché il tema riguarda tutta la logistica italiana

L’autotrasporto è essenziale per l’economia nazionale. Gran parte delle merci viaggia su gomma e il lavoro di camionisti e imprese consente ogni giorno il funzionamento di filiere produttive, commercio e distribuzione.

Per questo le difficoltà del settore non riguardano solo gli operatori del trasporto. Se l’autotrasporto rallenta, anche industria, logistica, grande distribuzione e consumatori possono subirne le conseguenze.

La richiesta di UNATRAS va quindi letta come un segnale importante. Il comparto chiede certezze per continuare a garantire servizi essenziali al Paese.

Autotrasporto, ora servono certezze

La lettera di UNATRAS conferma il clima di attesa nel mondo dell’autotrasporto. Credito gasolio, deduzioni forfettarie e Consulta della logistica restano i dossier principali su cui le imprese chiedono risposte immediate.

Dopo la sospensione del fermo nazionale, il settore si aspetta atti concreti. Le aziende hanno scelto il dialogo e ora chiedono al Governo di passare dalle promesse ai provvedimenti operativi.

Per camionisti, padroncini e imprese di trasporto, la priorità è avere tempi certi. Solo così le misure annunciate potranno trasformarsi in un sostegno reale per l’autotrasporto italiano.

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