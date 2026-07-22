Credito d’imposta gasolio autotrasporto: arrivano le prime regole operative
Bonus fino al 70% e utilizzo in F24 entro il 31 dicembre 2026 per le imprese
Pubblicate le prime disposizioni attuative sul credito d’imposta gasolio autotrasporto, introdotto per compensare il forte aumento dei costi del carburante sostenuti dalle imprese.
Il Decreto interministeriale del 23 maggio 2026 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 167 del 21 luglio 2026.
Il provvedimento stabilisce le prime regole per accedere ai 300 milioni di euro stanziati dal Governo con il DL 33/06, convertito nella Legge 79/26.
Credito d’imposta gasolio autotrasporto fino al 70% della maggiore spesa
La misura massima del credito d’imposta è fissata al 70% della maggiore spesa sostenuta per l’acquisto di gasolio utilizzato per la trazione dei veicoli nella disponibilità dell’azienda.
Il calcolo sarà effettuato sulla base dei litri di gasolio acquistati nei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2026, così come risultano dalle fatture di acquisto.
La maggiore spesa sarà determinata confrontando gli acquisti effettuati nel periodo indicato con il prezzo medio del gasolio rilevato dal MASE per il mese di febbraio 2026.
Compensazione con modello F24 entro dicembre
Il credito d’imposta gasolio autotrasporto potrà essere utilizzato esclusivamente in compensazione attraverso il modello F24.
La scadenza per utilizzare il beneficio è fissata al 31 dicembre 2026.
Domande sulla piattaforma dell’Agenzia delle Dogane
Per conoscere termini e modalità di presentazione delle istanze sarà necessario attendere un successivo decreto direttoriale.
Il provvedimento dovrebbe disciplinare l’invio delle domande da parte delle imprese beneficiarie attraverso la piattaforma informatica dell’Agenzia delle Dogane.
Il decreto direttoriale potrebbe essere discusso durante la riunione prevista nella mattina del 22 luglio tra il Viceministro Edoardo Rixi e le associazioni di categoria dell’autotrasporto.
Beneficiari del credito d’imposta gasolio autotrasporto
Il Decreto interministeriale include tra i beneficiari esclusivamente le imprese che svolgono attività di trasporto merci.
Alla data del 23 maggio 2026, infatti, il credito d’imposta non era stato ancora esteso alle imprese che operano nel trasporto passeggeri.
La pubblicazione del Decreto rappresenta quindi il primo passo verso l’attuazione della misura. Per l’apertura delle domande e per le indicazioni operative definitive bisognerà attendere il decreto direttoriale.