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Il credito d’imposta per l’autotrasporto sale a 300 milioni di euro. Lo prevede la Legge 25 giugno 2026, n. 113, entrata in vigore il 28 giugno, che rende definitivo l’aumento delle risorse per compensare la maggiore spesa sostenuta dalle imprese per il gasolio tra marzo e giugno 2026.

La legge conferma l’ampliamento delle risorse rispetto alla dotazione iniziale, portata da 100 a 300 milioni di euro per il 2026.

Perché il credito d’imposta autotrasporto non è ancora utilizzabile

Nonostante lo stanziamento sia ora previsto dalla legge, il credito d’imposta autotrasporto non è ancora concretamente utilizzabile. Per renderlo operativo manca il decreto interministeriale attuativo di MIT, MEF e MASE, chiamato a definire criteri, modalità e procedure per l’accesso al beneficio.

Senza questo provvedimento, le imprese non possono conoscere le regole definitive per calcolare il credito, presentare le domande e procedere all’eventuale utilizzo in compensazione.

Attesa per le istruzioni operative

Dopo la conferma dello stanziamento, l’attenzione si sposta ora sull’emanazione del decreto attuativo. Sarà questo provvedimento a trasformare la misura da previsione normativa a strumento concretamente accessibile per le aziende.

Il decreto dovrà indicare le modalità operative per richiedere e utilizzare il credito, chiarendo tempi, criteri e procedure. Fino ad allora, i 300 milioni restano disponibili sulla carta, ma non ancora fruibili dalle imprese.

Imprese in attesa di liquidità

Per le aziende dell’autotrasporto, il ritardo non è solo un passaggio burocratico. Il credito d’imposta nasce come strumento di sostegno alla liquidità, in un contesto segnato dal peso del costo del gasolio sui bilanci aziendali.

Ogni giorno di attesa riduce il tempo disponibile per trasformare lo stanziamento in un beneficio effettivo. Ora il passaggio decisivo è l’adozione del decreto interministeriale, necessario per rendere i 300 milioni realmente accessibili alle imprese.

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