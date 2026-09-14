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Cambia la scadenza per il credito d’imposta gasolio rivolto alle imprese di autotrasporto. Il termine del 15 settembre non sarà più quello definitivo. Le domande potranno essere presentate fino a domenica 20 settembre 2026, sempre entro le 23:59.

La proroga riguarda il ristoro previsto per gli extracosti del carburante sostenuti dalle imprese del settore. La misura, introdotta dal Governo e già prorogata nel tempo attraverso diversi provvedimenti, resta accessibile tramite la piattaforma predisposta dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Credito d’imposta gasolio: perché è stata concessa la proroga

A spiegare il motivo del rinvio è stato il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Le richieste arrivate sono state numerose e, soprattutto, molte domande presentano errori nel file relativo alle fatture.

È questo uno dei problemi che sta rallentando la procedura. Quando il file contiene errori, la piattaforma non accetta la domanda. In quel caso l’impresa deve annullare l’istanza già inviata e presentarne una nuova dopo aver corretto i dati.

Il termine del 20 settembre concede quindi qualche giorno in più a chi deve sistemare la documentazione e ripetere l’invio.

Dove presentare la domanda per il credito d’imposta gasolio

La procedura non cambia. Le imprese devono utilizzare la piattaforma ADM. E’ disponibile all’indirizzo creditocarburantetrasporto.adm.gov.it.

La domanda può essere presentata entro le ore 23:59 di domenica 20 settembre 2026. Il rinvio è stato deciso per concedere più tempo alle imprese che hanno riscontrato problemi con il file delle fatture.

In diversi casi, infatti, la piattaforma non ha accettato l’istanza proprio per la presenza di errori. Quando succede, la domanda va annullata. Dopo la correzione del file, l’istanza può essere presentata di nuovo entro la nuova scadenza.

Assistenza disponibile fino al 18 settembre

Il servizio resterà attivo fino alle 18:00 del 18 settembre 2026. Per contattarlo è disponibile l’indirizzo [email protected].

Dal 18 settembre in poi si potrà ancora entrare nella piattaforma e presentare l’istanza. Il termine per l’invio resta infatti fissato alle 23:59 di domenica 20 settembre.

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