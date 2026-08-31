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Scatta dal 1° settembre 2026 la fase operativa del credito d’imposta gasolio per l’autotrasporto, ma sul meccanismo di calcolo arriva l’allarme della FIAP.

Con la pubblicazione del Decreto Direttoriale, le imprese potranno presentare domanda attraverso la piattaforma dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per ottenere un credito fino al 70% della maggiore spesa sostenuta per il gasolio tra marzo e agosto 2026. Le risorse stanziate ammontano a 386,2 milioni di euro.

Credito d’imposta gasolio 2026: il nodo del calcolo

Il punto critico riguarda il criterio utilizzato per determinare l’aumento dei costi.

Il sistema confronta il prezzo pagato dalla singola impresa con il prezzo medio nazionale del gasolio di febbraio 2026, senza considerare le condizioni commerciali di partenza.

Secondo FIAP, questo può produrre un effetto paradossale: un’azienda che, grazie a organizzazione, volumi di acquisto e capacità negoziale, riusciva già a ottenere prezzi più bassi potrebbe ricevere un credito inferiore rispetto a un’impresa che partiva da costi più elevati.

La Federazione aveva già segnalato la questione al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Il Ministero avrebbe riconosciuto l’effetto, chiarendo però che la normativa attuale non consentirebbe correzioni amministrative.

FIAP: “L’efficienza non può diventare una penalizzazione”

“Non chiediamo un vantaggio per le imprese di maggiori dimensioni: chiediamo che una migliore capacità di approvvigionamento non venga trasformata dal meccanismo di calcolo in una penalizzazione”, afferma Alessandro Peron, Segretario Generale FIAP.

Per FIAP la questione riguarda anche il futuro: un criterio simile non dovrebbe diventare un precedente per le prossime misure di sostegno all’autotrasporto.

Il principio, secondo la Federazione, deve essere chiaro: chi investe, si organizza meglio e riesce a contenere i costi non può essere svantaggiato proprio per la propria efficienza.

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