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La Direzione generale per la sicurezza stradale e l’autotrasporto ha ufficializzato l’apertura della Piattaforma per il ristoro della maggiore spesa acquisto gasolio marzo-agosto 2026.

L’istanza è presentata dalle imprese esclusivamente al seguente indirizzo: http://www.creditocarburantetrasporto.adm.gov.it, allegandovi il file_fatture nel formato.xlsx, disponibile (a partire dal giorno 1 settembre 2026 e fino alle ore 23:59 del 15 settembre 2026).

In ordine alla predisposizione dei dati e documenti utili, è necessario che l’impresa una volta effettuato l’accesso unicamente con SPID/CIE, sia in grado di indicare:

i litri di gasolio complessivamente acquistati (compreso l’HVO) , separatamente per ciascuno dei mesi interessati: marzo, aprile, maggio, giugno, luglio e agosto 2026 (nelle apposite 6 caselle che saranno visibili a video);

di gasolio complessivamente (compreso l’HVO) , separatamente per ciascuno dei mesi interessati: (nelle apposite 6 caselle che saranno visibili a video); le targhe dei veicoli in disponibilità dell’impresa nel periodo interessato, ammessi a ristoro, ovvero euro V e VI di massa pari o superiore a 7,5 ton. (la piattaforma mostrerà l’elenco delle targhe dei veicoli in disponibilità a ciascuna impresa, che dovrà selezionare e/o aggiungere).

Compilazione file_fatture

A) riferimenti_fattura nella colonna indicata va riportato, a seconda del caso:

l’ identificativo SDI della fattura (IdSdI) reperibile nel “file metadati”;

reperibile nel “file metadati”; il numero della fattura preceduto dal suffisso “net-“ nel caso di pagamento con carte netting ( nel caso di fatture che transitano per lo sdi va indicato l’identificativo IdSdI della fattura);

nel caso di pagamento con carte netting ( nel caso di fatture che transitano per lo sdi va indicato l’identificativo IdSdI della fattura); nel caso di acquisti effettuati all’estero, il codice alfanumerico identificativo della fattura seguito dal segno “–“ e dal numero della partita IVA del fornitore del gasolio. La piattaforma non accetta caratteri speciali, dovranno essere sostituiti con il segno “+”;

B) tipo_ fattura_ CARB/NOCARB a seconda se all’interno della fattura è presente la targa del veicolo o meno;

C) importo_netto va indicato il totale della fattura, al netto dell’iva;

D) importo_ carburante_ rimborsabile_ netto va indicata la quota parte della fattura riferita, al netto dell’IVA, all’acquisto di gasolio utilizzato per il rifornimento dei veicoli ammessi al ristoro e inseriti in piattaforma;

E) nazione emissione indicare il codice a due cifre della nazione in cui ha sede il soggetto che ha emesso la fattura.

Le fatture che si riferiscono ad un prezzo al litro di gasolio inferiore a quello medio rilevato dal MASE per il mese di febbraio 2026 non dovranno essere inserite nel file fatture da allegare all’istanza.

Una volta inviata l’istanza, è possibile, accedendo nell’area “Gestione richiesta”, verificare sia lo stato dell’istanza (PRESA IN CARICO/RESPINTA/RICHIESTA ACCOLTA). Qualora lo stato dell’istanza risultasse RESPINTA è possibile eliminarla e ripresentare una nuova istanza, nel periodo di apertura della piattaforma.

Dopo la chiusura della piattaforma, qualora il totale risultante dalla somma dell’importo concedibile di tutte le richieste accolte superi i 386,2 milioni di euro stanziati, il Ministero provvederà alla riparametrazione degli importi al tetto del medesimo stanziamento.

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