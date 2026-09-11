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Il credito d’imposta gasolio per le imprese di autotrasporto viene esteso anche al mese di settembre 2026. La novità arriva con il decreto-legge 10 settembre 2026, n. 157, che interviene nuovamente sul fronte dei costi energetici e rafforza le misure destinate al settore.

La proroga porta con sé anche un aumento delle risorse disponibili. L’autorizzazione di spesa cresce di 16 milioni di euro e lo stanziamento complessivo passa così da 386,2 a 402,2 milioni. Per le imprese significa poter contare sull’agevolazione anche per settembre, anche se le modalità operative per il nuovo mese devono ancora essere definite.

Domande marzo-agosto entro il 15 settembre

Per il momento resta confermata la procedura già aperta sulla piattaforma dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Le istanze relative alle fatture comprese nel periodo marzo-agosto 2026 possono essere presentate fino al 15 settembre alle ore 23:59.

La finestra attualmente disponibile, quindi, non comprende ancora settembre. Questo è il punto su cui le imprese devono prestare maggiore attenzione, evitando di confondere l’estensione prevista dal decreto con la procedura già attiva per i mesi precedenti.

Link per le donande: https://www.creditocarburantetrasporto.adm.gov.it/creditocarburante/#/beneficiario/accessoUtente

Settembre, si attendono le istruzioni operative

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dovrà chiarire come il mese di settembre sarà inserito nella misura e con quali modalità le imprese potranno utilizzare il credito d’imposta sulle spese sostenute.

Fino alla pubblicazione delle istruzioni, resta quindi necessario distinguere tra il diritto all’agevolazione, già previsto dalla norma, e gli adempimenti necessari per accedervi concretamente.

Taglio delle accise fino al 17 settembre

Il decreto interviene anche sulle accise. Per il periodo dall’11 al 17 settembre 2026 è prevista una riduzione di 14 centesimi al litro per il gasolio e per l’HVO non sostenibile utilizzati come carburante, mentre per l’HVO sostenibile la riduzione è pari a 8,4 centesimi al litro.

Per le aziende di autotrasporto si apre quindi una fase da seguire con attenzione. Da una parte c’è la scadenza del 15 settembre per le fatture da marzo ad agosto; dall’altra, la proroga del credito d’imposta gasolio autotrasporto a settembre, già disposta ma ancora in attesa delle indicazioni applicative.

Le imprese dovranno quindi monitorare i prossimi chiarimenti ministeriali per conoscere tempi, documentazione e modalità di accesso al beneficio relativo al nuovo mese. Un aggiornamento atteso soprattutto da chi deve programmare acquisti, liquidità e prossimi adempimenti.

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