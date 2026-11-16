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Requisiti, veicoli ammessi, documenti e il calcolo del rimborso

Al via le domande per il credito d’imposta gasolio autotrasporto. Dal 16 novembre 2026 le imprese possono chiedere il ristoro per i rincari del carburante acquistato tra il 1° settembre e il 5 ottobre.

Il termine è fissato alle 23:59 del 30 novembre 2026. La domanda va inviata esclusivamente online.

La misura, prevista dall’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 193/2026, riconosce fino al 70% della maggiore spesa rispetto al prezzo di riferimento di febbraio 2026. Non si tratta, però, di un rimborso automatico: occorre rispettare requisiti, modalità e scadenze.

Credito d’imposta gasolio autotrasporto: chi può fare domanda

L’agevolazione riguarda le imprese con sede legale o stabile organizzazione in Italia e posizione attiva nel Registro elettronico nazionale (REN) durante il periodo interessato. Per alcune aziende estere è prevista una procedura specifica.

Nel trasporto merci rientrano i veicoli di categoria N, Euro V o Euro VI, con massa complessiva di almeno 7,5 tonnellate. Per il trasporto persone sono ammessi gli autobus M2 e M3 impiegati nei servizi previsti dalla normativa, incluso il noleggio con conducente. Il beneficio copre anche il gasolio HVO.

Domanda rimborso gasolio ADM: documenti e procedura

Le richieste si presentano sulla piattaforma creditocarburantetrasporto.adm.gov.it. Il titolare o il legale rappresentante accede con SPID o CIE e può delegare un incaricato. Chi ha già utilizzato il portale per il precedente bando non deve registrarsi nuovamente.

Per le imprese assenti dagli elenchi precaricati, le verifiche possono richiedere circa 48 ore: conviene non attendere l’ultimo giorno.

Servono il totale dei litri acquistati, le targhe dei veicoli ammessi e il file_fatture.xlsx compilato secondo il modello ufficiale. È fondamentale verificare la corrispondenza fra fatture, quantità e mezzi indicati.

Credito d’imposta gasolio autotrasporto: formula e importi

Il credito teorico sarà calcolato automaticamente dalla piattaforma dopo la chiusura delle domande, applicando la formula:

0,70 × [(totale colonna D del file fatture) − (litri acquistati dal 1° settembre al 5 ottobre 2026 × 1,70087 ÷ 1,22)]

Se le richieste accolte supereranno le risorse disponibili, gli importi subiranno una riparametrazione proporzionale.

Dopo l’invio, l’impresa riceverà un codice per seguire l’istanza. Una domanda respinta potrà essere eliminata e ripresentata entro il 30 novembre. Terminati i controlli, il contributo concesso sarà visibile nel cassetto fiscale, nella sezione dedicata ai crediti agevolativi.