CAMION

Credito d’imposta gasolio autotrasporto. Il MIT annuncia la riapertura della piattaforma entro metà mese per le spese dal 1° settembre al 5 ottobre 2026. Intanto riconosciuti 375,6 milioni di euro a quasi 25mila imprese dell’autotrasporto.

Nuova finestra in arrivo per il credito d’imposta sul gasolio destinato agli autotrasportatori. Entro metà novembre 2026, il MIT riaprirà la piattaforma per presentare le domande relative agli acquisti di carburante effettuati dal 1° settembre al 5 ottobre.

La data precisa non è ancora stata comunicata, ma per le imprese è già il momento di preparare la documentazione necessaria.

L’annuncio arriva insieme ai numeri del primo periodo di agevolazione. Secondo il MIT, al 4 novembre sono stati riconosciuti 375,6 milioni di euro a 24.842 imprese per compensare parte dei maggiori costi del gasolio sostenuti tra marzo e agosto 2026.

Le operazioni di accredito proseguono: il Ministero prevede di completare entro la settimana la messa a disposizione delle risorse disponibili per questa prima fase.

Quando riaprono le domande per il bonus gasolio

Il nuovo sportello dovrebbe essere operativo entro la metà di novembre. Le richieste riguarderanno esclusivamente il gasolio acquistato dal 1° settembre al 5 ottobre 2026, non l’intero mese di ottobre. È un dettaglio da tenere presente nella verifica delle fatture e degli altri documenti richiesti.

Per inoltrare l’istanza le aziende dovranno utilizzare il portale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, all’indirizzo creditocarburantetrasporto.adm.gov.it. Il MIT precisa che le modalità di presentazione e la documentazione da allegare saranno indicate sul proprio sito istituzionale. Non sono previste domande attraverso canali alternativi.

Come funziona il credito d’imposta gasolio autotrasporto

L’agevolazione serve ad attenuare l’impatto dei rincari del carburante sui conti delle aziende di trasporto merci. Non si tratta di un pagamento automatico per ogni acquisto di gasolio: il beneficio viene riconosciuto alle imprese ammesse e può essere utilizzato attraverso il meccanismo della compensazione fiscale, secondo le regole applicabili.

Per il settore, che deve sostenere quotidianamente spese elevate per rifornimenti e gestione dei mezzi, la misura rappresenta un aiuto alla liquidità. Ma ora l’attenzione si sposta sulle prossime scadenze: chi intende presentare domanda dovrà monitorare gli avvisi ufficiali, verificare i requisiti e rispettare le istruzioni pubblicate all’apertura della piattaforma.