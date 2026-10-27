CAMION

Come usare l’F24 e rispettare la scadenza

Credito d’imposta autotrasporto disponibile. L’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo 7082, indispensabile per compensare il bonus riconosciuto alle imprese di trasporto colpite dall’aumento del prezzo del gasolio. Ma c’è una scadenza da segnare subito: 31 dicembre 2026.

A sbloccare il passaggio operativo è la risoluzione 40/E del 26 ottobre 2026, che chiarisce come utilizzare l’agevolazione nel modello F24. Per le aziende beneficiarie, quindi, non basta sapere di avere diritto al contributo: occorre verificare quanto è effettivamente disponibile e procedere correttamente alla compensazione.

Credito d’imposta autotrasporto: il codice tributo da inserire nell’F24

Il nuovo codice è 7082 e va riportato nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”. Se invece l’impresa deve restituire somme già fruite, lo stesso codice viene indicato tra gli “importi a debito versati”.

Attenzione anche all’anno di riferimento: va inserito quello in cui è stata sostenuta la spesa per il carburante, nel formato a quattro cifre, seguendo l’indicazione presente nel cassetto fiscale.

Dove controllare il credito disponibile

L’importo utilizzabile non si calcola liberamente al momento della compilazione dell’F24. Ogni beneficiario può verificarlo nel proprio cassetto fiscale, accessibile dall’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate.

La cifra è comunicata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. L’Agenzia verifica inoltre che l’impresa sia inclusa nell’elenco ufficiale dei beneficiari: se manca il nominativo oppure si tenta di compensare un importo superiore a quello autorizzato, l’F24 viene scartato.

Credito d’imposta autotrasporto: la scadenza da non perdere

Il termine fissato dalla risoluzione è 31 dicembre 2026. Il credito può essere utilizzato esclusivamente in compensazione, secondo l’articolo 17 del decreto legislativo 241/1997, e il modello F24 deve essere trasmesso soltanto attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate. Altre modalità di presentazione comportano il rifiuto dell’operazione.

Il beneficio discende dall’articolo 3 del decreto-legge 33/2026, previsto per attenuare il peso degli aumenti eccezionali del gasolio.

La risoluzione precisa infine che eventuali variazioni o revoche comunicate dal Ministero incidono sui controlli effettuati dall’Agenzia delle Entrate.

Per le imprese interessate, il passo concreto è uno: entrare nel cassetto fiscale, verificare importo e anno indicati, quindi organizzare per tempo le compensazioni. Con la fine dell’anno ormai vicina, rimandare significa rischiare di non sfruttare il credito nei termini previsti.

Leggi anche: Contratti autotrasporto, nuove regole sul costo del gasolio in fattura