Costo traffico merci: ecco la classifica delle città europee
Roma quarta nella classifica nonostante la congestione urbana
Geotab ha pubblicato il primo indice europeo dedicato al costo traffico merci. Analizza l’efficienza del trasporto merci urbano nelle principali città in Europa.
Lo studio evidenzia come traffico, infrastrutture e prevedibilità della circolazione influenzino direttamente costi logistici, consumi di carburante ed emissioni delle flotte commerciali.
Costo traffico merci: Berlino guida la classifica europea
Secondo il report di Geotab, Berlino è la città europea più efficiente per il trasporto merci urbano grazie a una rete stradale fluida e prevedibile. Al contrario, Madrid chiude la classifica con il punteggio più basso.
La classifica del costo traffico merci
- Berlino – 61 punti
- Amsterdam – 59 punti
- Dublino – 49 punti
- Roma – 48 punti
- Parigi – 37 punti
- Londra – 29 punti
- Madrid – 25 punti
Lo studio evidenzia un divario del 144% tra le città più efficienti e quelle meno performanti, con effetti diretti sul costo traffico merci per le aziende di autotrasporto.
Roma sorprende nella classifica
Nonostante sia una delle città europee più congestionate, Roma ottiene il quarto posto nella classifica sul costo traffico merci.
Secondo Geotab, il traffico romano:
- scorre lentamente ma in modo continuo;
- riduce le soste a motore acceso;
- limita gli sprechi di carburante;
- rende più prevedibili le consegne.
Il report evidenzia inoltre che nella Capitale italiana le finestre di consegna vengono organizzate in modo più strutturato rispetto ad altre città europee.
Perché il costo traffico merci aumenta nelle grandi città
Lo studio sottolinea che il problema principale per le flotte commerciali non è solo la congestione, ma soprattutto l’imprevedibilità del traffico urbano.
Nelle città caratterizzate dal continuo “stop-and-go”, come Londra e Parigi, aumentano:
- consumi di carburante;
- emissioni;
- tempi di percorrenza;
- ritardi nelle consegne;
- costi operativi.
Per Geotab, questa situazione rappresenta una vera e propria “tassa strutturale” per il settore dell’autotrasporto.
Geotab: “Conta la fluidità del traffico”
Secondo Franco Viganò, associate vice president EMEA di Geotab, il costo traffico merci dipende soprattutto dalla qualità della circolazione urbana.
Nelle città più efficienti il traffico rimane fluido e prevedibile, consentendo alle flotte di operare con minori costi, meno consumi e una migliore puntualità nelle consegne.
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