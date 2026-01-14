Costo pedaggio in autostrada, verifica quali tratte costano di più nel 2026
Ecco come variano i pedaggi in autostrada nel 2026
Il costo pedaggio in autostrada dal 1° gennaio 2026 è aumentato con l’adeguamento all’inflazione: ecco quali tratte costano di più.
L’indagine di Altroconsumo su 38 tratte della rete italiana mostra rincari medi contenuti, ma differenze molto marcate tra i costi applicati, soprattutto se si considera il rapporto tra pedaggio e chilometri percorsi. L’impatto maggiore riguarda chi utilizza l’autostrada ogni giorno.
Costo pedaggio in autostrada: aumento 2026
Nel 2026 l’incremento medio dei pedaggi si colloca intorno all’1–1,5 per cento. In termini assoluti, l’aumento si traduce spesso in 10 o 20 centesimi a tratta. Tuttavia, il costo pedaggio in autostrada non dipende solo dalla percentuale di aumento, ma dal livello tariffario già esistente e dalla frequenza di utilizzo, soprattutto sulle direttrici più trafficate.
Dove il costo del pedaggio in autostrada è più alto
Il confronto basato sul costo per 100 chilometri evidenzia le tratte più onerose. La Novara Est–Milano Ghisolfa (A4), lunga 49 chilometri, con un pedaggio di 6,90 euro, supera i 14 euro ogni 100 km, risultando la tratta più cara dell’analisi. Subito dopo si colloca la Torino Rondissone–Novara Ovest (A4), 83 chilometri per 11,50 euro, con un costo vicino ai 14 euro ogni 100 km.
Nel Centro Italia emergono valori elevati lungo l’A24. La Teramo–L’Aquila Est raggiunge oltre 10,5 euro ogni 100 km, mentre la Tivoli–Roma Est, pur essendo molto breve, supera i 10 euro ogni 100 km. Anche la Valmontone–Roma Est si colloca su livelli elevati, sopra i 9,5 euro ogni 100 km.
Nel Sud, la Napoli–Cosenza presenta un costo pedaggio in autostrada superiore ai 10 euro ogni 100 km, mentre lungo l’Adriatico la Pescara Nord–Roma Est, nonostante i 208 chilometri percorsi, mantiene un valore sopra i 10 euro ogni 100 km.
Tratte brevi, tratte lunghe e differenze di costo
Il costo pedaggio in autostrada appare meno gravoso sulle tratte lunghe se rapportato ai chilometri. Collegamenti come Firenze Sud–Roma Nord o Napoli–Bari Nord hanno pedaggi elevati in valore assoluto, ma un costo chilometrico più contenuto, intorno agli 8 euro ogni 100 km. Al contrario, le tratte brevi e molto utilizzate risultano spesso più care in rapporto alla distanza.
Dove il costo pedaggio in autostrada non aumenta
Circa un terzo delle tratte analizzate non registra aumenti nel 2026. In Sicilia, ad esempio, restano gratuite le autostrade Messina–Buonfornello, Messina–Milazzo e Catania Nord–Messina. Anche su diversi collegamenti del Nord e del Centro il pedaggio rimane invariato, contribuendo a un sistema tariffario disomogeneo.
Elenco tratte analizzate in autostrada per il 2026
Di seguito il dettaglio completo del costo pedaggio in autostrada sulle 38 tratte analizzate nel 2026, con indicazione dei chilometri percorsi, del pedaggio applicato, dell’eventuale aumento e del prezzo calcolato ogni 100 km.
Sulla A4 Agrate Brianza–Milano, lunga 21 chilometri, il costo pedaggio in autostrada nel 2026 è pari a 1,70 euro. Aumento di 10 centesimi e un prezzo di 8,10 euro ogni 100 km.
La A4 Dalmine–Milano Est, 44 chilometri, presenta un pedaggio di 3,50 euro. Aumento di 10 centesimi e un prezzo di 7,95 euro ogni 100 km.
Sulla A4 Bergamo–Milano Est, 48 chilometri, il pedaggio è di 3,80 euro. Aumento di 10 centesimi e un costo di 7,92 euro ogni 100 km.
La A22 Trento Nord–Bolzano Sud, 51 chilometri, ha un pedaggio di 3,90 euro, aumentato di 10 centesimi, con un prezzo di 7,65 euro ogni 100 km.
La A24 Valmontone–Roma Est, lunga 44 chilometri, registra un costo pedaggio in autostrada pari a 4,20 euro, con un aumento di 10 centesimi e un prezzo di 9,55 euro ogni 100 km.
La A14–A1 Bologna Casalecchio–Firenze Nord, 97 chilometri, presenta un pedaggio di 8,90 euro, con un aumento di 20 centesimi e un prezzo di 9,18 euro ogni 100 km.
Sulla A1 Civitavecchia–Roma Sud, 59 chilometri, il pedaggio è pari a 4,70 euro, con un aumento di 10 centesimi e un costo di 7,97 euro ogni 100 km.
La A4 Verona Est–Padova Ovest, 75 chilometri, costa 5,30 euro, con un aumento di 10 centesimi e un prezzo di 7,07 euro ogni 100 km.
La A14 San Lazzaro di Savena–Ravenna, 72 chilometri, ha un pedaggio di 5,70 euro, con un aumento di 10 centesimi e un costo di 7,92 euro ogni 100 km.
Elenco tratte analizzate in autostrada per il 2026
Sulla A4 Torino Rondissone–Novara Ovest, 83 chilometri, il costo pedaggio in autostrada sale a 11,50 euro, con un aumento di 20 centesimi e un prezzo di 13,86 euro ogni 100 km.
La A22 Trento Centro–Verona Nord, lunga 87 chilometri, costa 6,40 euro, con un aumento di 10 centesimi e un costo di 7,36 euro ogni 100 km.
La A1 Firenze Sud–Roma Nord, 254 chilometri, ha un pedaggio di 20 euro, con un aumento di 30 centesimi e un prezzo di 7,87 euro ogni 100 km.
Sulla A16 Napoli–Benevento, 83 chilometri, il pedaggio è di 6,70 euro, con un aumento di 10 centesimi e un costo di 8,07 euro ogni 100 km.
La A4 Novara Est–Ghisolfa, lunga 49 chilometri, registra il costo pedaggio in autostrada più elevato dell’analisi: 6,90 euro. Aumento di 10 centesimi e un prezzo di 14,08 euro ogni 100 km.
La A14 Napoli–Bari Nord, 260 chilometri, presenta un pedaggio di 21,60 euro, con un aumento di 30 centesimi e un costo di 8,31 euro ogni 100 km.
Sulla A14 San Lazzaro di Savena–Ancona Nord, 199 chilometri, il pedaggio è di 15,70 euro. Aumento di 20 centesimi e un prezzo di 7,89 euro ogni 100 km.
La A14 San Lazzaro di Savena–Rimini Nord, lunga 104 chilometri, costa 8,20 euro, con un aumento di 10 centesimi e un costo di 7,88 euro ogni 100 km.
Elenco tratte analizzate in autostrada per il 2026
La A1–A24 Napoli Nord–Roma Est, 223 chilometri, ha un pedaggio di 17,80 euro. Un aumento di 20 centesimi e un prezzo di 7,98 euro ogni 100 km.
Sulla A14 Bologna Borgo Panigale–Verona Sud, 139 chilometri, il pedaggio è di 9,60 euro. Un aumento di 10 centesimi e un costo di 6,91 euro ogni 100 km.
La A14 Ancona Sud–Pescara Nord, 135 chilometri, costa 10,60 euro. Aumento di 10 centesimi e un prezzo di 7,85 euro ogni 100 km.
La A7 Genova Bolzaneto–Milano Ovest, 138 chilometri, presenta un costo pedaggio in autostrada di 10,70 euro. Aumento di 10 centesimi e un costo di 7,75 euro ogni 100 km.
Sulla A4 Milano Est–Venezia Mestre, 272 chilometri, il pedaggio è pari a 22,30 euro. Un aumento di 10 centesimi e un prezzo di 8,20 euro ogni 100 km.
La A14 Bologna Borgo Panigale–Modena Sud, 24 chilometri, costa 1,90 euro, senza aumenti, con un prezzo di 7,92 euro ogni 100 km.
Elenco tratte analizzate in autostrada per il 2026
Sulla A8 Malpensa T1–Milano, 24 chilometri, il pedaggio resta a 1,90 euro, senza aumenti, con un costo di 7,92 euro ogni 100 km.
La A4 Capriate–Milano Est, 36 chilometri, ha un pedaggio di 2,80 euro, senza aumenti, con un prezzo di 7,78 euro ogni 100 km.
Sulla A8 Varese–Milano Nord, 46 chilometri, il pedaggio è di 3,60 euro, senza aumenti, con un costo di 7,83 euro ogni 100 km.
La A20 Messina–Buonfornello, 175 chilometri, resta gratuita, con costo pedaggio in autostrada pari a zero.
Sulla A4 Cavenago–Milano Est, 26 chilometri, il pedaggio è di 2 euro, senza aumenti, con un prezzo di 7,69 euro ogni 100 km.
La A18 Catania Nord–Messina, 78 chilometri, resta gratuita, senza pedaggio.
La A20 Messina–Milazzo, 34 chilometri, resta gratuita, senza pedaggio.
Sulla A2–A3 Napoli–Cosenza, 22 chilometri, il costo pedaggio in autostrada è di 2,30 euro. Senza aumenti, con un prezzo di 10,45 euro ogni 100 km.
Elenco tratte analizzate in autostrada per il 2026
La A4 Venezia Mestre–Padova Est, 300 chilometri, costa 3,10 euro, senza aumenti, con un prezzo di 1,03 euro ogni 100 km.
Sulla A7 Pavia–Milano Est, 40 chilometri, il pedaggio è di 2,80 euro, senza aumenti, con un costo di 7 euro ogni 100 km.
La A14 Pescara Nord–Roma Est, 208 chilometri, presenta un costo pedaggio in autostrada di 21,40 euro. Senza aumenti, con un prezzo di 10,29 euro ogni 100 km.
Sulla A1 Ponzano Romano–Roma Nord, 37 chilometri, il pedaggio è di 2,90 euro, senza aumenti, con un costo di 7,84 euro ogni 100 km.
La A21 Torino–Asti Ovest, 56 chilometri, costa 5,20 euro, senza aumenti, con un prezzo di 9,29 euro ogni 100 km.
Sulla A24 Teramo–L’Aquila Est, 51 chilometri, il costo pedaggio in autostrada è pari a 5,40 euro. Senza aumenti, con un prezzo di 10,59 euro ogni 100 km.
La A24 Tivoli–Roma Est, 21 chilometri, costa 2,20 euro, senza aumenti, con un prezzo di 10,48 euro ogni 100 km.
