CAMION

Come cambia il quadro tecnico tra nuove procedure, requisiti di sicurezza e digitalizzazione dei registri

Il nuovo quadro normativo introduce un approccio aggiornato alle verifiche tecniche, con l’obiettivo di integrare tecnologie emergenti, migliorare la coerenza delle procedure e rafforzare lo scambio transfrontaliero dei dati. Inoltre, il pacchetto mira a contenere gli oneri per gli operatori, mantenendo il telerilevamento come misura volontaria e riducendo l’elenco dei dispositivi elettronici soggetti a controllo.

Le nuove disposizioni rappresentano un equilibrio tra esigenze operative e obiettivi di sicurezza. Tuttavia, alcuni elementi richiedono ulteriori interventi perché risultano determinanti per l’efficienza dei processi ispettivi e per la corretta applicazione dei requisiti tecnici in tutta l’Unione.

Tra questi rientrano la classificazione dei veicoli elettrici, la gestione delle carenze pericolose, la durata dei certificati dopo sospensione e la valutazione delle batterie. Questi aspetti incidono direttamente sull’efficacia del controllo tecnico camion in fase di ispezione periodica.

Controllo tecnico camion e aggiornamenti PTI nei veicoli pesanti

Gli aggiornamenti PTI, ovvero controlli tecnici periodici, consistono in verifiche obbligatorie a intervalli stabiliti per accertare condizioni tecniche, requisiti di sicurezza e idoneità alla circolazione del veicolo. Gli interventi aggiornano la classificazione dei veicoli, le modalità operative dopo una sospensione e la valutazione dei sistemi di trazione elettrici.

La classificazione dei veicoli N1 a zero emissioni resta ancorata al limite di massa di 3,5 tonnellate, valore non più congruo rispetto al peso delle batterie. È prevista una revisione del limite a 4,25 tonnellate per evitare che tali veicoli ricadano nei requisiti più severi dei mezzi pesanti.

La gestione delle carenze pericolose richiede una procedura armonizzata che definisca modalità univoche di follow-up. Tale procedura deve permettere controlli di verifica sia nello Stato che applica la sospensione sia nello Stato di immatricolazione, garantendo continuità operativa.

Per i veicoli pesanti e per quelli destinati al trasporto passeggeri, il certificato rilasciato dopo una sospensione deve mantenere sempre una validità piena di dodici mesi.

Resta anche necessario definire una metodologia europea per valutare le batterie con prestazioni ridotte, elemento determinante per la sicurezza funzionale del veicolo e per l’intero ciclo di vita della trazione elettrica.

Controllo tecnico camion e requisiti RSI su strada

Le ispezioni RSI, ovvero ispezioni tecniche su strada, sono verifiche eseguite lungo la rete stradale. Servono per controllare condizioni tecniche essenziali e conformità documentale dei veicoli in circolazione.

Questi controlli continuano a seguire obiettivi basati sulla quantità delle ispezioni, senza un sistema strutturato fondato sul rischio.

Tale impostazione riduce l’efficienza e determina un utilizzo non ottimale delle risorse ispettive. Inoltre, la durata delle ispezioni risulta elevata e incide sull’operatività delle flotte.

Per ridurre tali impatti servono modelli documentali comuni, controlli nei terminal passeggeri e investimenti in aree RSI attrezzate lungo la rete TEN-T.

Tali interventi consentono di ottimizzare i tempi di fermo e di garantire un controllo tecnico camion più efficiente anche durante le verifiche dinamiche su strada.

Documentazione, registri e interoperabilità dei sistemi europei

Il livello di armonizzazione previsto nei documenti di immatricolazione resta limitato agli standard minimi, con il rischio di mantenere differenze significative nei formati e nelle categorie di dati.

Per i veicoli immatricolati prima dell’applicazione delle nuove regole, gli Stati membri manterranno solo i dati già presenti nei propri registri.

Questa scelta può generare archivi incompleti o incoerenti, rendendo necessaria una fase di allineamento dei dati preesistenti. La piena operatività della piattaforma MOVE-HUB richiede inoltre una valutazione strutturata della compatibilità con sistemi già attivi, come IMI ed ERRU.

L’interoperabilità tecnica risulta essenziale per evitare duplicazioni, migliorare l’efficienza amministrativa e integrare il controllo tecnico camion nella futura infrastruttura digitale europea.

