Controllo mezzi pesanti: dal 2026 la Germania introdurrà un sistema digitale che mostrerà in tempo reale le infrazioni commesse dai camionisti stranieri, così gli agenti verificheranno subito lo stato del conducente.

Il cambiamento nasce per eliminare le scappatoie che permettevano di aggirare divieti e sospensioni, e crea un modello di controllo uniforme per tutto il trasporto internazionale.

Le autorità tedesche adotteranno il Fahreignungsregister digitale (FAER) come unico punto di verifica. La polizia consulterà il registro durante ogni controllo, quindi non userà più elementi cartacei o segni fisici sulla patente. Il sistema aggiornerà automaticamente i divieti di guida, così scompariranno le vecchie procedure burocratiche.

Controllo mezzi pesanti e digitalizzazione

La riforma elimina la possibilità di richiedere una nuova patente per aggirare un divieto di guida. Questo passo risulta decisivo perché offre alla Germania una visione immediata della cronologia delle violazioni commesse dagli autisti impegnati nel trasporto internazionale.

Inoltre i controlli diventano più rapidi, perché l’agente consulta solo il FAER e non deve più verificare documenti aggiuntivi.

Gli autisti e le aziende di Polonia, Lituania, Romania e altri Paesi ECE noteranno un livello di trasparenza più alto. Infatti il nuovo sistema si integra con la digitalizzazione già avviata nell’UE, che include tachigrafi intelligenti, e-CMR e licenze elettroniche. Così il controllo mezzi pesanti assume un ruolo centrale nel rafforzamento della sicurezza stradale europea.

Controllo mezzi pesanti e nuove regole di licenza del Pacchetto Mobilità

La Germania aggiorna anche le norme su licenze e autorizzazioni. Il Bundestag ha approvato una patente unica europea valida per trasporto nazionale e internazionale.

L’obbligo di licenza si estende ai veicoli da 2,5 tonnellate, non solo a quelli da 3,5 tonnellate. Di conseguenza più imprese rientrano nei requisiti del Pacchetto Mobilità.

Il governo creerà un sistema centrale di valutazione dei rischi per le imprese di trasporto. Questo sostituirà i modelli regionali e semplificherà i controlli.

Le aziende potranno presentare documenti digitali, così ridurranno tempi e oneri amministrativi. La riforma migliora la concorrenza e rende più coerente l’applicazione delle norme nel mercato unico europeo.

Tempistiche di approvazione e avvio del nuovo sistema

La legge ha completato tutte le fasi parlamentari. Il Bundesrat non ha sollevato obiezioni, quindi i prossimi passaggi riguardano la firma del Presidente federale e la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale. L’entrata in vigore è prevista per l’inizio del 2026. Per applicare correttamente la riforma, la Germania aggiornerà il FAER, i sistemi della polizia e le nuove procedure digitali.

Il quadro che emerge è chiaro: il controllo mezzi pesanti diventa parte di una strategia europea che punta a ridurre le infrazioni, migliorare la sicurezza e garantire un’applicazione coerente della normativa nel trasporto internazionale.

