CAMION

Multe fino a 20.000 euro per i camionisti, ecco cosa cambia

Un nuovo ispettorato per il controllo dei mezzi pesanti nei trasporti su strada.

A partire dal 1° luglio 2025, entra ufficialmente in funzione nella Repubblica Ceca l’INSID, il nuovo Ispettorato indipendente dei trasporti su strada.

Questo organismo è stato creato per rendere il controllo dei mezzi pesanti più efficace, moderno e trasparente.

L’INSID avrà il compito di ispezionare camion, autobus e veicoli commerciali direttamente su strada, ma anche presso le sedi aziendali.

Sarà dotato di tecnologie avanzate per monitorare le condizioni tecniche e normative dei veicoli, senza necessariamente fermarli.

Controlli smart per camion e veicoli commerciali

La nuova flotta dell’INSID per il controllo dei mezzi pesanti, sarà composta da veicoli ispettivi moderni, equipaggiati con sistemi di ultima generazione per il controllo dei mezzi pesanti. Tra le principali tecnologie in dotazione:

DSRC per la lettura remota dei tachigrafi

per la WIM (Weigh-In-Motion) per la pesatura in movimento dei veicoli

per la dei veicoli Sistemi automatici di rilevamento delle violazioni senza necessità di fermo

Grazie a queste soluzioni, l’ispettorato sarà in grado di eseguire ispezioni mirate e rapide, migliorando la sicurezza e l’efficienza del trasporto stradale.

Controllo mezzi pesanti: multe severe e trasparenza

L’INSID opererà in modo indipendente dalla polizia e dalle autorità doganali. Avrà pieni poteri per:

Fermare i camion e mezzi pesanti

Effettuare controlli tecnici e documentali

Emettere sanzioni amministrative fino a 500.000 corone ceche (circa 20.200 euro)

L’ispettorato avrà un’ampia gamma di responsabilità per garantire il rispetto delle normative nel settore dell’autotrasporto:

Verifica di sovraccarichi e dimensioni dei camion

Controllo tecnico dei veicoli

dei veicoli Monitoraggio della normativa sociale (tempi di guida e riposo, uso del tachigrafo)

(tempi di guida e riposo, uso del tachigrafo) Ispezioni su merci pericolose e fissaggio del carico

e Sanzioni e possibile confisca di documenti o targhe in caso di infrazione grave

Per le aziende di autotrasporto trasporto e gli autisti di mezzi pesanti, questo significa maggiore chiarezza sulle normative e un sistema ispettivo più trasparente.

Sicurezza stradale nell’autotrasporto

L’Ispettorato dei trasporti stradali (INSID) nasce dalla trasformazione del Centro di servizi per i trasporti stradali (CSPSD), attivo dal 2000 sotto la supervisione del Ministero dei Trasporti. L’obiettivo della riforma è chiaro: rafforzare il controllo dei mezzi pesanti e migliorare la sicurezza su strade e autostrade ceche.

Durante la presentazione ufficiale, il ministro dei Trasporti Martin Kupka ha sottolineato l’importanza dell’autonomia decisionale e dell’efficienza operativa come chiavi per un sistema di ispezione efficace e moderno.

Continua a leggere: Autotrasporto: divieti mezzi pesanti estate, come richiedere esenzioni e deroghe al divieto