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Dal 15 al 21 giugno 2026 aumenteranno i controlli stradali in tutta Europa. Si tratta dell’operazione ROADPOL “Alcohol & Drugs”. Serve a contrastare la guida sotto l’effetto di alcol e sostanze stupefacenti.

I controlli interesseranno automobilisti, camionisti e autisti professionisti. Particolare attenzione sarà rivolta ai trasporti internazionali.

Le pattuglie saranno presenti sulle principali arterie europee. Sono previsti controlli più frequenti e test su alcol e droga.

Controlli stradali europei: cosa succede dal 15 al 21 giugno 2026

La prossima settimana scatteranno in tutta Europa controlli più intensi contro la guida sotto l’effetto di alcol e droga. L’operazione è coordinata da ROADPOL. Il network europeo delle forze di polizia stradale. Serve è contrastare gli incidenti causati dall’uso di sostanze alcoliche o stupefacenti.

I controlli saranno effettuati contemporaneamente in numerosi Stati membri dell’UE. Coinvolgendo sia il traffico locale sia quello internazionale.

Per gli autotrasportatori e gli autisti professionali che operano sulle principali direttrici europee aumenteranno le probabilità di essere fermati per verifiche di routine e test alcolimetrici.

Il 19 giugno sarà la giornata con il maggior numero di controlli

Il momento più intenso della campagna è previsto per il 19 giugno 2026. Verrà organizzata una maratona di controlli di 24 ore consecutive.

Durante questa giornata le pattuglie saranno operative senza interruzioni, aumentando significativamente il numero di verifiche su strada. Anche i conducenti che non mostrano comportamenti di guida anomali potranno essere sottoposti a controlli preventivi.

Limiti di alcol nel sangue in Europa: le differenze nei controlli

Uno degli aspetti più importanti per chi viaggia o lavora nel trasporto internazionale riguarda i diversi limiti di alcolemia previsti nei vari Paesi europei.

Paesi con tolleranza zero

In alcuni Stati vige il divieto assoluto di guidare dopo aver consumato alcol:

Repubblica Ceca

Slovacchia

Romania

Ungheria

Limite consentito: 0,0 g/l

Paesi con limiti molto severi

Altri Paesi applicano una soglia estremamente ridotta:

Polonia

Norvegia

Svezia

Estonia

Limite consentito: 0,2 g/l

Il limite standard europeo

La maggior parte degli Stati europei adotta un limite di:

0,5 g/l

Tra questi figurano:

Italia

Germania

Francia

Spagna

Belgio

Autisti professionisti: regole più rigide nei controlli

Per i conducenti professionali le norme sono spesso più severe. In molti Paesi europei camionisti e autisti di autobus devono rispettare limiti inferiori rispetto agli automobilisti privati.

Limiti per gli autisti professionisti

Germania

Autisti professionisti: 0,0 g/l

Automobilisti privati: 0,5 g/l

Italia

Autisti professionisti: 0,0 g/l

Automobilisti privati: 0,5 g/l

Belgio

Autisti professionisti: 0,2 g/l

Automobilisti privati: 0,5 g/l

Per questo motivo i controlli ROADPOL rappresentano un momento particolarmente delicato per il settore dell’autotrasporto internazionale.

Polonia: sanzioni severe per guida in stato di ebbrezza

La Polonia mantiene una delle normative più rigorose d’Europa. Il limite legale è fissato a 0,2 g/l per tutti i conducenti.

Tra 0,2 e 0,5 g/l

Chi supera questa soglia rischia:

Multa da 2.500 a 30.000 zloty

15 punti di penalità

Sospensione della patente da 6 mesi a 3 anni

Oltre 0,5 g/l

Le conseguenze diventano penali:

Fino a 3 anni di reclusione

Revoca della patente per almeno 3 anni

Sanzione economica minima di 5.000 zloty

Oltre 1,5 g/l

La normativa polacca prevede inoltre:

Confisca obbligatoria del veicolo oppure del suo valore equivalente

oppure del suo valore equivalente Applicazione della misura anche in caso di incidente causato in stato di ebbrezza

Confisca prevista anche per chi fugge dopo il sinistro

Controlli antidroga in Europa: attenzione ai test salivari

Oltre all’alcol, l’operazione ROADPOL 2026 si concentrerà sui controlli antidroga.

Le pattuglie utilizzeranno sempre più frequentemente i test salivari rapidi, in grado di rilevare la presenza di sostanze stupefacenti in pochi minuti.

Tra le sostanze ricercate figurano:

THC (cannabis)

Cocaina

Anfetamine

Oppiacei

L’esito è disponibile tra 5 e 10 minuti.

THC e droghe: perché il rischio di positività può durare giorni

Da tenere presente anche i tempi di permanenza delle sostanze nell’organismo. A differenza dell’alcol, alcune droghe possono essere rilevate anche diversi giorni dopo l’assunzione.

Il THC, per esempio, può risultare positivo per un periodo più lungo. Anfetamine e altre sostanze possono lasciare tracce a distanza di giorni. Un test preliminare positivo può portare a verifiche aggiuntive, tra cui gli esami del sangue.

ROADPOL 2026

Dal 15 al 21 giugno 2026 le forze di polizia stradale europee intensificheranno i controlli. Le verifiche interesseranno le strade di tutto il continente. Gli autotrasportatori dovranno fare attenzione. Sarà importante rispettare le normative nazionali in materia di alcol e sostanze stupefacenti.

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